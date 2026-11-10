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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκία: Εξέδωσε NAVTEX για τις έρευνες του «Abeille Marengo» - «Δώσαμε συγκατάθεση»

 10.11.2026 - 21:43
Τουρκία: Εξέδωσε NAVTEX για τις έρευνες του «Abeille Marengo» - «Δώσαμε συγκατάθεση»

Nέα τουρκική NAVTEX εξέδωσαν οι αρμόδιες Αρχές σχετικά με τις έρευνες του γαλλικού πλοίου Abeille Marengo για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου.

Στη Navtex αναφέρεται ως χώρος δραστηριότητας η Μεσόγειος Θάλασσα για τη διεξαγωγή θαλάσσιων επιστημονικών ερευνών που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεσή τους.

Παράλληλα επικαλείται το τουρκολιβυκό μνημόνιο καθώς η οδηγία αναφέρει πως η περιοχή ανήκει στην «τουρκική υφαλοκρηπίδα», παραπέμποντας στην επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ της 18ης Μαρτίου 2020 (A/74/757).

«Θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας κατά μήκος των διαδρομών που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και για τις οποίες έχει ληφθεί η συγκατάθεση των τουρκικών αρχών, εντός της τουρκικής περιοχής παροχής υπηρεσιών NAVTEX και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα εξωτερικά όρια της οποίας έχουν γνωστοποιηθεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με την επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020, με αριθμό αναφοράς A/74/757. 2.

Ερευνητικές δραστηριότητες για την εγκατάσταση υποβρύχιου καλωδίου Οι προαναφερθείσες ερευνητικές δραστηριότητες για την εγκατάσταση υποβρύχιου καλωδίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από το πλοίο ABEILLE MARENGO, κατά το χρονικό διάστημα από 10 Νοεμβρίου 2026 έως 19 Μαρτίου 2027, θα διεξαχθούν κατά μήκος των γραμμών που συνδέουν τις ακόλουθες γεωγραφικές θέσεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

 

Η Navtex της Τουρκίας:

 

TURNHOS N/W : 1127/26 MEDITERRANEAN SEA 1. MARINE SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES COORDINATED WITH THE COMPETENT TURKISH AUTHORITIES AND FOR WHICH THE CONSENT OF THE TURKISH AUTHORITIES HAS BEEN OBTAINED, WITHIN THE TURKISH NAVTEX SERVICE AREA AND ON THE TURKISH CONTINENTAL SHELF IN THE EASTERN MEDITERRANEAN, THE OUTER LIMITS OF WHICH WERE COMMUNICATED TO THE UNITED NATIONS BY THE LETTER DATED 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757. 2. THE SAID RESEARCH ACTIVITIES FOR UNDERWATER CABLE INSTALLATION BY ABEILLE MARENGO, BETWEEN 10 NOV 26 – 19 MAR 27, WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES JOINING THE POSITIONS BELOW: LINE 1 35 20.46 N - 027 15.61 E 35 19.85 N - 027 25.20 E 35 13.14 N - 027 35.10 E 35 01.94 N - 027 42.89 E 34 47.85 N - 028 10.04 E 34 42.47 N - 028 40.81 E 34 26.64 N - 029 25.47 E 34 23.31 N - 029 32.66 E 34 17.27 N - 029 52.26 E 34 11.80 N - 029 58.14 E 34 11.30 N - 030 05.12 E 34 11.39 N - 030 10.16 E 34 14.77 N - 030 22.77 E 34 16.58 N - 030 47.94 E 34 16.21 N - 031 01.50 E 34 12.98 N - 031 58.64 E 34 11.33 N - 032 12.28 E 34 11.59 N - 032 16.26 E LINE 2 35 19.06 N - 027 15.23 E 35 18.46 N - 027 24.34 E 35 12.52 N - 027 33.34 E 35 00.55 N - 027 40.43 E 34 45.86 N - 028 08.84 E 34 40.75 N - 028 39.87 E 34 25.15 N - 029 24.13 E 34 21.91 N - 029 31.56 E 34 16.29 N - 029 50.62 E 34 10.31 N - 029 56.42 E 34 08.69 N - 030 03.04 E 34 09.16 N - 030 08.66 E 34 09.41 N - 030 12.39 E 34 11.58 N - 030 25.77 E 34 12.79 N - 030 44.83 E 34 13.69 N - 030 55.76 E 34 13.60 N - 031 07.73 E 34 12.80 N - 031 21.45 E 34 11.13 N - 031 31.70 E 34 08.16 N - 032 15.96 E WIDE BERTH REQUESTED 2 NM 3. CANCEL THIS MESSAGE 200001Z MAR 27

 

Πηγή: cnn.gr

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