VIDEΟ: Στην Αττάλεια ο ΠτΔ - Επίσημη υποδοχή στην παρουσία τούρκου αξιωματούχου

Τον Πρόεδρο συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο απεσταλμένος του Προέδρου για το Κυπριακό για Ασία και Αφρική Νίκος Τορναρίτης και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Πρέσβης της ΕΕ στην Τουρκία Aivo Orav και Πρέσβης από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών παρέστησαν κατά την υποδοχή του Προέδρου στο διεθνές αεροδρόμιο της Αττάλειας.

Ακολούθως ο Πρόεδρος και η αντιπροσωπεία μετέβησαν στο ξενοδοχείο με αυτοκινητοπομπή, στα οχήματα της οποίας αναγράφεται "Αντιπροσωπεία Κύπρου", ενώ εκεί έτυχαν υποδοχής από τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Άγκυρα, Θεόδωρο Μπιζάκη.