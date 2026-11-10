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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEΟ: Στην Αττάλεια ο ΠτΔ - Επίσημη υποδοχή στην παρουσία τούρκου αξιωματούχου

 10.11.2026 - 20:50
VIDEΟ: Στην Αττάλεια ο ΠτΔ - Επίσημη υποδοχή στην παρουσία τούρκου αξιωματούχου

Στην Αττάλεια αφίχθηκε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Κύπρου) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και η αντιπροσωπεία που τον συνοδεύει, όπου θα λάβει μέρος στη Σύνοδο Ηγετών της 31ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP31).

Τον Πρόεδρο συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο απεσταλμένος του Προέδρου για το Κυπριακό για Ασία και Αφρική Νίκος Τορναρίτης και υπηρεσιακοί παράγοντες. 

Ο Πρέσβης της ΕΕ στην Τουρκία Aivo Orav και Πρέσβης από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών παρέστησαν κατά την υποδοχή του Προέδρου στο διεθνές αεροδρόμιο της Αττάλειας.

Ακολούθως ο Πρόεδρος και η αντιπροσωπεία μετέβησαν στο ξενοδοχείο με αυτοκινητοπομπή, στα οχήματα της οποίας αναγράφεται "Αντιπροσωπεία Κύπρου", ενώ εκεί έτυχαν υποδοχής από τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Άγκυρα, Θεόδωρο Μπιζάκη.

 

 

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