ΚΕ: Ευελπιστούμε σε επίλυση Κυπριακού πολύ πριν τις προεδρικές εκλογές

Εξέφρασε ακόμη την εκτίμηση ότι αν υπάρχει η ανταπόκριση από την άλλη πλευρά «είμαστε πολύ κοντά» στο να υπάρξει συμφωνία και για τα άλλα δύο σημεία διέλευσης. Σχετικά με το πότε αναμένεται η διάνοιξη των σημείων διέλευσης, ο Εκπρόσωπος είπε ότι ξεκίνησε ο συντονισμός υπό τους διαπραγματευτές και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υπάρχει ένα πρώτο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.

Σε δηλώσεις του στο πλαίσιο ενημέρωσης των μέσων ενημέρωσης, ο Εκπρόσωπος σημείωσε ότι η χθεσινή συνάντηση των δύο ηγετών με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, «άνοιξε τον δρόμο για το επόμενο ουσιαστικό βήμα στο Κυπριακό... Μια νέα κοινή συνάντηση με τον ίδιο τον ΓΓ των ΗΕ, με τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού στο επίκεντρο».

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η χθεσινή συζήτηση δεν περιορίστηκε στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), είπε, σημειώνοντας ότι συζητήθηκαν η μεθοδολογία και η ουσία του Κυπριακού. «Και, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε συγκεκριμένα ζητήματα καταγράφηκαν θετικά βήματα, ενώ σε άλλα εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «το ουσιώδες είναι ότι η συζήτηση και στους τρεις αυτούς πυλώνες θα συνεχιστεί και μέχρι, αλλά και κατά τη συνάντηση στην παρουσία του ΓΓ.

Ο Εκπρόσωπος ανέφερε ακόμη ότι η συμφωνία για τη διάνοιξη δύο νέων σημείων διέλευσης, «για πρώτη φορά μετά το 2018, καθώς και οι πρωτοβουλίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της πολιτιστικής κληρονομιάς, του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης κρίσεων αποτελούν απτά βήματα προόδου».

Αρκετά από αυτά, άλλωστε, περιλαμβάνονται στις 19 συγκεκριμένες εισηγήσεις που υπέβαλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρόσθεσε.

«Και για να αξιολογήσουμε τη σημασία του χθεσινού αποτελέσματος, αξίζει να δούμε τη συνολική διαδρομή που έχουμε διανύσει από τον Μάρτιο του 2023», είπε. Από μια περίοδο σχεδόν έξι χρόνων διαπραγματευτικής στασιμότητας, με την τουρκική πλευρά να επιμένει σε αξιώσεις εκτός του συμφωνημένου πλαισίου λύσης, «φτάσαμε στον διορισμό προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ, στην πραγματοποίηση δύο διευρυμένων συναντήσεων υπό την αιγίδα του, στην ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με τον διορισμό Ειδικού Απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην προσωπική επίσκεψη του ΓΓ στην Κύπρο», σημείωσε.

«Και σήμερα, με συγκεκριμένες συμφωνίες, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κοινή συνάντηση με τον ΓΓ, με αντικείμενο και τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού», είπε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική απόσταση που διανύθηκε σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διπλωματικό περιβάλλον και μια πορεία που δεν ήταν ούτε δεδομένη ούτε προδιαγεγραμμένη.

«Ασφαλώς, γνωρίζουμε ότι παραμένουν ουσιαστικές διαφορές και σημαντικά εμπόδια. Δεν τα υποτιμούμε. Αντιθέτως, η πλήρης επίγνωση των δυσκολιών είναι ακριβώς ο λόγος, για τον οποίο επιμένουμε στην ενεργητική διπλωματία και στη διατήρηση της προοπτικής», είπε ο Εκπρόσωπος.

Δήλωσε ακόμη ότι η χθεσινή συνάντηση επιβεβαιώνει την προσέγγιση της ε/κ πλευράς ότι «δεν επιδιώκουμε, άλλωστε, συναντήσεις απλώς για να συντηρούμε μια διαδικασία», αλλά μια διαδικασία που θα παράγει αποτελέσματα, θα δημιουργεί προοπτική και θα μας φέρνει πιο κοντά στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Σημείωσε ότι αυτό που επιδιώκεται με την κοινή συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ, είναι «να αξιοποιήσουμε όσα επιτεύχθηκαν, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη σύγκληση διευρυμένης συνάντησης και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017».

«Με αυτή τη φιλοσοφία συνεχίζουμε. Με συνέπεια στη συμφωνημένη βάση λύσης, επιμονή στη διπλωματική προσπάθεια και ξεκάθαρο τελικό στόχο τον τερματισμό της κατοχής και την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας», είπε ο Εκπρόσωπος.

Ερωτηθείς αν υπάρχει περιθώριο ακόμη για μια διευρυμένη πενταμερή για ανακοίνωση επανέναρξης των συνομιλίων, ο Εκπρόσωπος είπε «βεβαίως θεωρούμε ότι υπάρχει και το περιθώριο». Αναφέρθηκε στη χθεσινή συμφωνία και ανακοινώσεις και στο ότι ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ ήταν διαρκώς ενήμερος, «εξ ου και η ανακοίνωση για την επικείμενη κοινή συνάντηση των δύο ηγετών με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ». Είπε ακόμη ότι η συζήτηση η οποία διεξήχθη τόσο χθες αλλά και το προηγούμενο διάστημα κατά τις συχνές επαφές των δύο ηγετών, επικεντρώθηκε σε ζητήματα ουσίας και μεθοδολογίας.

«Αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να διατηρήσουμε είναι και την προσωπική εμπλοκή του ίδιου του κ. Γκουτέρες και το γεγονός ότι ο ίδιος θα συγκαλέσει αυτή την τριμερή που αποδεικνύει στην πράξη ότι παραμένει, όχι μόνο ο ίδιος να επενδύει προσωπικά και θεσμικά σε αυτή την προσπάθεια, αλλά και να παραμένει πεπεισμένος ότι υπάρχει το περιθώριο σύγκλησης αυτής της διευρυμένης εντός της δικής του θητείας με στόχο να ανακοινωθεί επανέναρξη διαπραγματεύσεων μετά την ολοκλήρωση της διευρυμένης», επεσήμανε.

Ερωτηθείς πότε αναμένεται αυτή η συνάντηση, ο Εκπρόσωπος είπε ότι ήδη η Κυβέρνηση είναι από χθες σε επαφή με το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για τον προγραμματισμό που έχει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας για να καθοριστεί η ημερομηνία το αμέσως επόμενο διάστημα. «Αντιλαμβάνεστε ότι στόχος και επιδίωξη όλων μας είναι αυτή η κοινή συνάντηση να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό περιθώριο που έχουμε μέχρι τη λήξη της θητείας του κ. Γκουτέρες», είπε.

Ερωτηθείς για δηλώσεις της κ. Ολγκίν την Παρασκευή για πιθανότητα προόδου στα τέσσερα οδοφράγματα μαζί με αποναρκοθέτηση, και ερωτηθείς για το πού πρόσκρουσε το ζήτημα αυτό σχετικά με τα σημεία διέλευσης Αθηένου - Πυροίου και Μιας Μηλιάς, είπε ότι από τις ενδείξεις που είχαν, αυτή ήταν η προοπτική, της διάνοιξης τεσσάρων σημείων διέλευσης, σημειώνοντας ότι ήταν θετική η προσέγγιση της ε/κ πλευράς προς αυτό. «Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη εφικτό. Θα πρέπει κάποιος να δει τον χρονισμό των εξελίξεων και πώς αυτά έχουν εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, στη χθεσινή ανακοίνωση των ΗΕ καταγράφεται ότι συνεχίζεται η συζήτηση για επιπρόσθετα σημεία διέλευσης. Η εκτίμηση μας είναι ότι αν υπάρχει η ανταπόκριση, η βούληση από την άλλη πλευρά είμαστε πολύ κοντά στο να υπάρξει και σε εκείνα τα δύο σημεία διέλευσης η συμφωνία για την ταυτόχρονη διάνοιξή τους», σημείωσε.

Σχετικά με την αποναρκοθέτηση, ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι και σε αυτό το ζήτημα η προσέγγιση της ε/κ πλευράς «είναι δημόσια κατατεθειμένη». Έχει ετοιμαστεί πρόταση από τον Μάρτιο του 2025 που αφορά 70.000 τετραγωνικά μέτρα με συγκεκριμένες περιοχές, «η οποία και πάλι δυστυχώς δεν είναι κατέστη εφικτό», είπε. «Αυτό όμως που θέλω να κρατήσουμε είναι αυτό που έχω αναφέρει στην εναρκτήρια μου τοποθέτηση ότι τα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης αποτελούν τη βάση για τη συνέχιση αυτής της συζήτησης», πρόσθεσε.

Άλλωστε, είπε, θα προγραμματιστούν και επόμενες συναντήσεις των δύο ηγετών για να συνεχιστεί η συζήτηση και στους τρεις τομείς - στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και στην ουσία και στην μεθοδολογία - αλλά και κατά τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ. «Εμείς εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι υπάρχει περιθώριο επίτευξης συμφωνίας και σε αυτά τα ζητήματα», δήλωσε.

Εξέφρασε την ετοιμότητα της ε/κ πλευράς να γίνει αυτή η συνάντηση το συντομότερο δυνατόν. «Εμείς άμεσα θα ανταποκριθούμε δίνοντας ημερομηνίες και διαθεσιμότητα, αλλά και τροποποιώντας το πρόγραμμα του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη ούτως ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση στον χώρο στον οποίο θα μπορεί ο Γενικός Γραμματέας να ανταποκριθεί άμεσα είτε αυτό είναι στην Ευρώπη είτε είναι στην έδρα των ΗΕ», πρόσθεσε ο Εκπρόσωπος.

Ερωτηθείς για τη θέση του Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν σχετικά με πακέτο όσον αφορά στα σημεία διέλευσης, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι εξ όσων έχει δει από τις δηλώσεις του Τ/κ ηγέτη, αφορά σε έναν δρόμο στην περιοχή Άρσους - Πύλας και υπενθύμισε ότι είναι ο δρόμος που τον Αύγουστο του 2023 «είχαμε εκείνα τα δυσάρεστα και απαράδεκτα περιστατικά εναντίον προσωπικού της ειρηνευτικής δύναμης». Σημείωσε ότι μετά τα περιστατικά η ε/κ πλευρά επεδίωξε «ακόμα μια φορά εποικοδομητική στάση, καταλήγοντας σε μια συνολική διευθέτηση, σε μια συναντίληψη, εμάς με τα ΗΕ και της τουρκοκυπριακής κοινότητας με τα ΗΕ η οποία δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει». Οπότε, είπε, «δεν μπορεί να απομονώνεται ένα μέρος από εκείνη την συναντίληψη την οποία εμείς θέλουμε να δούμε να υλοποιείται ή να προστίθεται σε συζητήσεις οι οποίες επαναλαμβάνω, πλέον ανάγονται από τον Μάρτη του 2025 στην πρώτη διευρυμένη της Γενεύης». «Είμασταν πολύ κοντά, και θεωρούμε ότι είμαστε πολύ κοντά στη διάνοιξη ακόμη δύο σημείων διέλευσης», αλλά και άλλα είπε, που θα εξυπηρετήσουν και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των κοινοτήτων. Ανέφερε, επίσης, ότι αν υπάρχει εποικοδομητική στάση και συνέπεια στις συζητήσεις «αλλά και συνέπεια στα όσα έχουν συμφωνηθεί μέχρι σήμερα, μπορεί να υπάρξει κατάληξη και σε αυτά τα δύο νέα σημεία διέλευσης». Αν όμως, επεσήμανε, «κάθε φορά που προσεγγίζουμε ή πλησιάζουμε μπαίνουν επιπρόσθετα επί των όσων έχουν συζητηθεί, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι ούτε εποικοδομητικό ούτε ωφέλιμο για τη διαδικασία».

Σχετικά με έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους και τις κοινότητες σχετικά με τα σημεία διέλευσης και εάν υπάρχει περίπτωση να τους συναντήσει ο Πρόεδρος, ο Εκπρόσωπος τόνισε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει αρνηθεί συνάντηση ιδιαίτερα όταν το ζήτημα είναι όχι μόνο κατανοητό «αλλά και ένα αίτημα το οποίο όχι μόνο υιοθετούμε αλλά το έχουμε θέσει επανειλημμένα στις συζητήσεις μαζί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη».

Υπενθύμισε ότι τόσο κατά την πρώτη διευρυμένη διάσκεψη στη Γενεύη τον Μάρτιο του 2025 όσο και κατά την δεύτερη διευρυμένη διάσκεψη είχε προηγηθεί εκτενής συζήτηση ακριβώς για τη διάνοιξη του σημείου διέλευσης στα Κόκκινα.

Σημείωσε ακόμη ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά από κάθε άρνηση της άλλης πλευράς και ιδιαίτερα της Τουρκίας είχε υποβάλει μια εναλλακτική πρόταση «η οποία δυστυχώς και αυτή απορρίφθηκε» ενώ έχει συμπεριληφθεί και στις 19 προτάσεις που παρουσίασε στον κ. Έρχιουρμαν, στην προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα και στον Γενικό Γραμματέα, «μια δεύτερη εναλλακτική πρόταση συγκεκριμένα για το σημείο διέλευσης των Κοκκίνων, οι οποίες θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει αποδεκτές φτάνει να υπήρχε η ανταπόκριση από την άλλη πλευρά».

«Για εμάς παραμένει ως προτεραιότητα, παραμένει ως σημείο το οποίο θεωρούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσει η συζήτηση του και ως αυτού συμπεριλαμβάνεται και στις 19 προτάσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη», ανέφερε.

Ερωτηθείς για αναφορές του Τ/κ ηγέτη για ένα πακέτο που θα κατέθετε και ότι μάλιστα είπε ότι αλλάζει το παιχνίδι, και αν αυτό όντως θα άλλαζε τα πράγματα, ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων είναι πιο νηφάλιο να αξιολογείται αν είναι μια πρόταση ή όχι που αλλάζει το παιχνίδι από εκείνον που λαμβάνει την πρόταση και όχι από εκείνο που την καταθέτει.

«Σε κάθε περίπτωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε επιλέξει, ορθά, να μην δημοσιοποιήσει αυτή την πρόταση. Εμείς αξιολογούμε με σοβαρότητα κάθε πρόταση η οποία κατατίθεται, και αξιολογούμε κάθε πρόταση η οποία υποβάλλεται με βάση και με κάποιες πολύ βασικές πτυχές: αν αυτό θα συμβάλλει στο να ληφθεί ακόμα ένα βήμα προς την επανένταξη των διαπραγματεύσεων, αν αυτό συμβάλλει στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, και ασφαλώς αν αυτό είναι συμβατό με το Διεθνές Δίκαιο», είπε.

Πρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει τοποθετηθεί «με σαφήνεια εντός της χθεσινής συνάντησης». Είπε ότι αυτή είναι μια πρόταση η οποία «δεν μπορεί να αξιολογηθεί ως μια πρόταση που δημιουργεί εκείνη την ώθηση, κάθε άλλο, που μπορεί να μας οδηγήσει προς την βελτίωση των συνθηκών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».

Ερωτηθείς αν εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι η συμφωνημένη βάση λύσης από τον κ. Έρχιουρμαν δεδομένου ότι ο Τούρκος Προέδρος αναφέρθηκε σε δύο κράτη, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι όσον αφορά στο συμφωνημένο πλαίσιο, δεν μπορεί να απαντήσει εκ μέρους του κ. ‘Έρχιουρμαν. «Αυτό που μπορώ να σας πω, με έναν τρόπο κατηγορηματικό, είναι ότι σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν πρόκειται να υπάρξει διαφοροποίηση ή εκτροπή από το πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλές των Ηνωμένων Εθνών, της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, ούτε ασφαλώς μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε συγκεκαλυμμένη προσπάθεια απομάκρυνσης από αυτό το πλαίσιο ή από τις αρχές, τις αξίες και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι οι δηλώσεις εκ μέρους Τούρκων αξιωματούχων, «σημειώνονται», αλλά ότι «σε καμία, όμως, εκ των περιπτώσεων δεν θα επιτρέψουμε σε αυτού του είδους τις προσεγγίσεις να μας αποπροσανατολίσουν».

Ερωτηθείς για τα ΜΟΕ και την αναστύλωση χώρων λατρείας, ειδικά εκκλησίες, οι οποίες όμως μένουν κλειστές με αποτέλεσμα να χρειάζονται ξανά επισκευή και εάν αυτό έχει τεθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο πολύ σημαντικό έργο της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, αλλά και ότι έχει ήδη τεθεί αυτό από τον Πρόεδρο, και είχε τεθεί και ως ΜΟΕ, και κατά τις διευρυμένες διασκέψεις, ενώ η λειτουργία λατρευτικών χώρων στις ελεύθερες περιοχές ήταν στα 14 μονομερή μέτρα που είχε ανακοινώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε και στη χθεσινή ανακοίνωση από τα ΗΕ για την αποκατάσταση εκκλησιών Μαρωνιτών και ενός μοναστηριού Αρμενίων. Σημείωσε όμως ότι υπάρχει περιθώριο σημαντικής βελτίωσης «και ευελπιστούμε η ανταπόκριση από τη άλλη πλευρά να είναι ανάλογη».

Σε σχόλιο ότι η κ. Ολγκίν σε συνέντευξή της είπε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν έδωσε γραπτώς τις 19 προτάσεις του και ότι η ίδια είδε μόνο τέσσερα σημεία, ο Εκπρόσωπος είπε ότι ο ίδιος έχει αναφέρει αυτά που είναι αυταπόδεικτα μέσα και από τις δηλώσεις και τα γεγονότα. Είπε ότι οι 19 προτάσεις έχουν παρουσιαστεί στον κ. Έρχιουρμαν πριν μεταβεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στη Νέα Υόρκη, ενώ κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη τις παρουσίασε στην κ. Ολγκίν και δυο μέρες μετά στον ΓΓ των ΗΕ, παρουσία της προσωπικής του απεσταλμένης. Είπε ακόμη ότι στην επιστολή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προς τον ΓΓ των ΗΕ, της 10ης Οκτωβρίου, περιλαμβάνονται οι περισσότερες εκ των 19 προτάσεων.

«Θα πρέπει να εστιάσουμε στην ουσία της συζήτησης», είπε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν προτάσεις οι οποίες απορρίφθηκαν από την άλλη πλευρά παρόλο που δεν ήταν γραπτώς, «άρα δεν μπορεί αυτό το επιχείρημα να ισχύει για αυτές που δεν αποδέχονται, αλλά να μην ισχύει για αυτές που απορρίπτονται». Σημείωσε ότι υπάρχουν προτάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ουσιαστική πρόοδο και ουσιαστική αποκατάσταση και του διεθνούς δικαίου αλλά και να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Αναφέρθηκε στην πρόταση που κοινοποίησε ο ίδιος ο Τ/κ ηγέτης, σχετικά με την περίκλειστη περιοχή στο Βαρώσι μαζί με την λειτουργία του λιμανιού υπό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Είπε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέδωσε χθες και τις 19 προτάσεις γραπτώς στην προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ και στον κ. Έρχιουρμαν.

Ερωτηθείς για προτροπή της κ. Ολγκίν προς την ε/κ πλευρά για πιθανότητα αναβολής των προεδρικών εκλογών αν προχωρήσουν οι εξελίξεις στο Κυπριακό, ο Εκπρόσωπος είπε «ευελπιστούμε να επιτευχθεί επίλυση του Κυπριακού πολύ πιο νωρίς από τις επόμενες προεδρικές εκλογές». Σε αυτό είμαστε επικεντρωμένοι και νομίζω θα πρέπει όλοι να είμαστε, είπε. «Έχουμε ενώπιον μας, μια πολύ κρίσιμη περίοδο για το Κυπριακό την οποία θα αξιοποιήσουμε στο έπακρο, με εντατική προετοιμασία και ευελπιστούμε ότι αυτή η συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ να προγραμματιστεί και να διευθετηθεί το συντομότερο δυνατό», σημείωσε ο κ. Λετυμπιώτης.