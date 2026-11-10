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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κύπρος: Πόσες γυναίκες εργάζονται ως επιστήμονες και μηχανικοί;

 10.11.2026 - 17:21
Κύπρος: Πόσες γυναίκες εργάζονται ως επιστήμονες και μηχανικοί;

Στο 37,8% διαμορφώθηκε το 2025 το ποσοστό των γυναικών μεταξύ των επιστημόνων και μηχανικών στην Κύπρο, με τον αριθμό τους να ανέρχεται σε 19,6 χιλιάδες, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat.

Σε επίπεδο ΕΕ, το ίδιο έτος απασχολούνταν συνολικά 20,2 εκατομμύρια επιστήμονες και μηχανικοί, από τους οποίους 8,2 εκατομμύρια ή 41% ήταν γυναίκες.

Μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ που ταξινομούνται στο επίπεδο NUTS 1, τον μεγαλύτερο αριθμό γυναικών επιστημόνων και μηχανικών κατέγραψε η Ιλ-ντε-Φρανς, η περιφέρεια της γαλλικής πρωτεύουσας, με 336.300. Οι γυναίκες αντιστοιχούσαν στο 38% του συνόλου των επιστημόνων και μηχανικών στην περιφέρεια.

Ακολούθησαν η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία στη Γερμανία με 281.400 γυναίκες και ποσοστό 35%, η Este στην Ισπανία με 279.400 και 46%, η West-Nederland στην Ολλανδία με 271.600 και 40%, η Βαυαρία στη Γερμανία με 271.100 και 35% και η Continente στην Πορτογαλία με 265.100 και 46%.

Πάνω από 50% σε δέκα περιφέρειες

Σύμφωνα με την Eurostat, το 2025 υπήρχαν δέκα περιφέρειες της ΕΕ στις οποίες οι γυναίκες αποτελούσαν περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού αριθμού επιστημόνων και μηχανικών.

Οι περισσότερες βρίσκονταν στη νότια ΕΕ, καθώς τέσσερις ήταν στην Ισπανία, δύο στην Πορτογαλία και μία στην Ελλάδα. Οι υπόλοιπες τρεις ήταν η Makroregion centralny στην Πολωνία, η βορειότερη περιφέρεια της Σουηδίας και οι γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.

Η Eurostat σημειώνει ότι οι περισσότερες από αυτές τις περιφέρειες είχαν σχετικά μικρό συνολικό αριθμό επιστημόνων και μηχανικών.

Τον μεγαλύτερο αριθμό μεταξύ των συγκεκριμένων περιφερειών κατέγραψε η Noreste της Ισπανίας, όπου εργάζονταν 102.700 γυναίκες επιστήμονες και μηχανικοί, αντιπροσωπεύοντας το 51% του συνόλου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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