Υπόθεση εγγράφων στις Κεντρικές: «Δεν παρέλαβα διαβαθμισμένα έγγραφα, παρέλαβα 3 usb και κάποιες κούτες»

Κατά την έναρξη της σημερινής δικασίμου, το Δικαστήριο ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της νέας καταμέτρησης των τεκμηρίων που φέρεται να παραλήφθηκαν από την οικία του τρίτου κατηγορουμένου, Παναγιώτη Τσολιά, επιβεβαιώνοντας την αναντιστοιχία που είχε διαπιστωθεί στην προηγούμενη δικάσιμο σε σχέση με τον αριθμό που αναγραφόταν στους σχετικούς καταλόγους.

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της αντεξέτασης του μάρτυρα κατηγορίας, λοχία του ΤΑΕ Αρχηγείου, Α.Π., ο δικηγόρος της πρώτης κατηγορούμενης, Κρις Τριανταφυλλίδης, τού υπέδειξε ότι δεν ήταν παρών κατά την παραλαβή των τεκμηρίων και ως εκ τούτου δεν γνώριζε εάν λήφθηκαν μέτρα για την αποτροπή τυχόν παραποίησής τους ή εάν σφραγίστηκαν με αστυνομική ταινία.

Ο μάρτυρας απάντησε πως όταν παρέλαβε τα έγγραφα ήταν σφραγισμένα με ταινία.

Στη συνέχεια, ο κ. Τριανταφυλλίδης υπέδειξε στον μάρτυρα ότι δεν μπορεί να αποδείξει πως τα τεκμήρια που παρουσιάστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου είχαν εντοπιστεί στην κατοχή του κατηγορουμένου ή ότι σχετίζονταν με το υπό διερεύνηση αδίκημα, με τον μάρτυρα να συμφωνεί.

Η δεύτερη κατηγορούμενη, Αθηνά Δημητρίου, η οποία εκπροσωπεί η ίδια τον εαυτό της ενώπιον του Δικαστηρίου, υπέβαλε στον μάρτυρα ότι δεν έκανε αυτά που προβλέπονται βάσει της αστυνομικής διάταξης για τη φύλαξη των τεκμηρίων.

Ο μάρτυρας διαφώνησε λέγοντας ότι τα τεκμήρια δεν αλλοιώθηκαν, ήταν συνεχώς υπό τη φύλαξή του και δεν είχε κάποιος άλλος πρόσβαση σε αυτά.

«Δεν παρέλαβα διαβαθμισμένα έγγραφα, παρέλαβα 3 usb και κάποιες κούτες», διευκρίνισε ο μάρτυρας.

Η συνήγορος υπεράσπισης του τρίτου κατηγορουμένου, Χλόη Κωνσταντίνου, υπέβαλε αίτημα για κατάθεση στο Δικαστήριο των 48.432 εγγράφων που είχαν αποθηκευτεί σε μονάδες αποθήκευσης usb.

Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα, κρίνοντας ότι οι λόγοι για την προσκόμιση των εγγράφων δεν ήταν επαρκείς.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του πέμπτου κατηγορουμένου, Γιώργος Παπαϊωάννου, υπέδειξε στον μάρτυρα ότι τα τεκμήρια που κατέθεσε κατά την προηγούμενη δικάσιμο «δεν έχουν σχέση με τον κατηγορούμενο 5, ο οποίος ουδέποτε είχε τα κλειδιά των γραφείων είτε της κυρίας Αριστοτέλους είτε της κυρίας Δημητρίου».

Στη συνέχεια, ακολούθησε η κατάθεση του μάρτυρα κατηγορίας, αστυφύλακα Γ.Μ., ο οποίος υπηρετεί στο Εργαστήριο Φωτογραφίας, Εικόνας και Γραφικών της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομίας.

Ο μάρτυρας υιοθέτησε την πρώτη έκθεσή του, η οποία αφορά 38 φωτογραφίες, καταθέτοντας παράλληλα στο Δικαστήριο και το σχετικό φωτογραφικό βιβλιάριο.

Ο Κρις Τριανταφυλλίδης υπέβαλε ένσταση, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο βιβλιάριο δεν είχε δοθεί στην υπεράσπιση.

«Δεν μας έχει δοθεί το μαρτυρικό υλικό που υπολείπεται», ανέφερε από την πλευρά της η Αθηνά Δημητρίου.

«Τα αντίγραφα έχουν δοθεί επανειλημμένως», απάντησε ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Βασίλης Μπίσας. Ο κ. Τριανταφυλλίδης διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι φωτογραφίες που είχαν δοθεί στην υπεράσπιση αφορούσαν τη δεύτερη έκθεση του μάρτυρα και όχι την πρώτη.

Το Δικαστήριο απέρριψε την ένσταση και επέτρεψε την κατάθεση της δέσμης φωτογραφιών.

Ακολούθως, ο μάρτυρας κατέθεσε τη δεύτερη έκθεσή του, η οποία αφορά 113 φωτογραφίες, μαζί με το σχετικό φωτογραφικό βιβλιάριο.

Κατά την αντεξέτασή του από τον Κρις Τριανταφυλλίδη, ο μάρτυρας ανέφερε ότι τα αντικείμενα ήταν ήδη τοποθετημένα όταν μετέβη για να τα φωτογραφίσει. Πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει ποιοι τα τοποθέτησαν, ούτε πού φυλάσσονταν.

«Όλα τα αντικείμενα που φωτογράφισες κρίθηκαν παράνομα. Όποια ποιότητα και αν έχει η δουλειά σου, ό,τι κι αν φωτογράφισες, δυστυχώς πήγε άδικα. Η Αστυνομία κρατούσε παράνομα τα αντικείμενα που φωτογράφισες», ανέφερε ο Κρις Τριανταφυλλίδης απευθυνόμενος στον μάρτυρα.

«Τίποτα δεν πρέπει να μετακινείται από μια σκηνή πριν φωτογραφηθεί. Οι φωτογραφίες δείχνουν αντικείμενα στα γραφεία του ΤΑΕ και στο προαύλιο του αρχηγείου», είπε η Αθηνά Δημητρίου.

Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου, στις 9:30 το πρωί.

Στην υπόθεση κατηγορούνται η πρώην διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών Άννα Αριστοτέλους, η πρώην υποδιευθύντρια Αθηνά Δημητρίου, πέντε μέλη του προσωπικού του σωφρονιστικού ιδρύματος και ένα πρώην μέλος, νυν αστυνομικός.

Οι οκτώ κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν εννέα κατηγορίες, μεταξύ άλλων για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και κλοπή κρατικής περιουσίας, η οποία αφορά 48.432 έγγραφα, 370 αρχιτεκτονικά σχέδια των Κεντρικών Φυλακών και 551 αντικείμενα με ψηφιακά δεδομένα.

Στις κατηγορίες περιλαμβάνεται επίσης κατάχρηση εξουσίας σε σχέση με τη μεταφορά εγγράφων, σχεδίων και ψηφιακών δεδομένων από τις Φυλακές στην οικία του αρχιδεσμοφύλακα.

Η Άννα Αριστοτέλους αντιμετωπίζει μία επιπλέον κατηγορία, καθώς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να επέτρεψε τη διαρροή διαβαθμισμένων εγγράφων ενώ ήταν διευθύντρια του σωφρονιστικού ιδρύματος.