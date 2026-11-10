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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπόθεση Φαίδωνος: Κατέθεσε ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστοδήμου - Πότε ορίστηκε η επόμενη δικάσιμος

 10.11.2026 - 16:15
Υπόθεση Φαίδωνος: Κατέθεσε ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστοδήμου - Πότε ορίστηκε η επόμενη δικάσιμος

Συνεχίστηκε σήμερα, Τρίτη, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο, η δίκη στην υπόθεση στην οποία κατηγορούμενος είναι ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος.

Κατά τη σημερινή δικάσιμο κατέθεσε ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστοδήμου, μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση.

Ο κ. Αριστοδήμου αφίχθη στο Δικαστήριο συνοδευόμενος από τη σύζυγο και τον γιο του και οδηγήθηκε ενώπιον του Κακουργιοδικείου προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση.

Η διαδικασία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της φύσης των αδικημάτων που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο. Ο επιχειρηματίας είχε προβεί στο παρελθόν σε δημόσιες καταγγελίες σε σχέση με την υπόθεση, γεγονός.

Η σημερινή διαδικασία επικεντρώθηκε στην κατάθεση του Θεόδωρου Αριστοδήμου, ενώ μετά την ολοκλήρωση της μαρτυρίας του ακολούθησε η αντεξέτασή του από την υπεράσπιση.

Η κατάθεση και η αξιολόγηση της μαρτυρίας του θεωρούνται σημαντικές για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς ο ίδιος περιλαμβάνεται στους βασικούς μάρτυρες της κατηγορούσας Αρχής.

Επόμενη δικάσιμος ορίστηκε η 17η Νοεμβρίου, καθώς και η 27η Νοεμβρίου.

Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης και της αντεξέτασης του επιχειρηματία, το Δικαστήριο αναμένεται να εξετάσει το κατά πόσον, στη βάση του μαρτυρικού υλικού που έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής, έχει αποδειχθεί εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του κατηγορουμένου.

Ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει συνολικά πέντε κατηγορίες. Πρόκειται για κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Ο Φαίδωνας Φαίδωνος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες που αντιμετωπίζει. 

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