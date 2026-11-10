Σε αυτή την πόλη η κάτοικοι ζουν κάτω από τη γη - Ο απίστευτος λόγος

Η ασυνήθιστη αυτή πόλη βρίσκεται στη Νότια Αυστραλία, περίπου 850 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αδελαΐδας, και είναι γνωστή ως μία από τις σημαντικότερες περιοχές εξόρυξης οπαλίου στον κόσμο. Περίπου 2.500 άνθρωποι ζουν στην ευρύτερη περιοχή, με ένα σημαντικό ποσοστό να έχει επιλέξει την υπόγεια κατοικία ως τρόπο ζωής. Ο λόγος είναι απλός: το καλοκαίρι η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τους 48 βαθμούς Κελσίου, ενώ το τοπίο γύρω από τον οικισμό θυμίζει άνυδρη έρημο.

Σπίτια μέσα στους βράχους

Οι υπόγειες κατοικίες είναι γνωστές ως «dugouts» και αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του Coober Pedy. Η ιστορία τους συνδέεται με την εξόρυξη οπαλίου, καθώς οι πρώτοι μεταλλωρύχοι ανακάλυψαν ότι μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις υπόγειες στοές για να προστατευτούν από τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Το υπέδαφος της περιοχής αποτελείται από σχετικά σταθερό ψαμμίτη, γεγονός που επιτρέπει τη δημιουργία μεγάλων χώρων χωρίς να απαιτούνται οι συνηθισμένες κατασκευές μιας συμβατικής κατοικίας. Πολλοί κάτοικοι διαμορφώνουν ολόκληρα σπίτια μέσα στους λόφους, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις οικογενειών που αγοράζουν γειτονικά ακίνητα και ανοίγουν περάσματα για να ενώσουν τους χώρους τους. Ορισμένες κατοικίες φτάνουν ακόμη και τα 450 τετραγωνικά μέτρα.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα βρίσκεται στη θερμοκρασία. Ενώ έξω η ζέστη γίνεται αφόρητη, στο εσωτερικό των υπόγειων κατοικιών διατηρούνται συνθήκες περίπου 19-25 βαθμών Κελσίου καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι μπορούν να αποφεύγουν τη συνεχή χρήση κλιματιστικών και να περιορίζουν σημαντικά τα έξοδα ψύξης και θέρμανσης.

Μια ολόκληρη πόλη κάτω από τη γη

Το εντυπωσιακό είναι ότι η υπόγεια ζωή δεν περιορίζεται στις κατοικίες. Στο Coober Pedy υπάρχουν εκκλησίες λαξευμένες μέσα στον βράχο, ξενοδοχεία, καταστήματα, μουσεία, εστιατόρια και μπαρ. Ένα από τα γνωστότερα καταλύματα της περιοχής είναι το Desert Cave Hotel, το οποίο διαθέτει υπόγεια δωμάτια και χώρους φιλοξενίας.

Οι κατοικίες δεν στερούνται τις ανέσεις ενός σύγχρονου σπιτιού. Διαθέτουν ηλεκτρικό ρεύμα, τρεχούμενο νερό και σύνδεση στο διαδίκτυο, ενώ η διαμόρφωσή τους μπορεί να περιλαμβάνει κανονικά υπνοδωμάτια, κουζίνες και καθιστικά. Για τους επισκέπτες, η εμπειρία είναι διαφορετική από μια συνηθισμένη διαμονή, αφού η καθημερινότητα εκτυλίσσεται σε χώρους που έχουν δημιουργηθεί μέσα στο φυσικό πέτρωμα.

Ακόμη και οι δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο έχουν προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής. Το τοπικό γήπεδο γκολφ δεν διαθέτει γρασίδι, με τους παίκτες να μεταφέρουν ένα μικρό κομμάτι χλοοτάπητα για να τοποθετήσουν την μπάλα. Επειδή η ζέστη είναι ιδιαίτερα έντονη κατά τη διάρκεια της ημέρας, αρκετοί προτιμούν να παίζουν τη νύχτα, χρησιμοποιώντας φωσφορίζουσες μπάλες.

Το σκηνικό του κινηματογράφου

Το ιδιαίτερο τοπίο του Coober Pedy έχει προσελκύσει και τη βιομηχανία του κινηματογράφου. Η περιοχή έχει χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό σε γνωστές παραγωγές, ανάμεσά τους το «Mad Max Beyond Thunderdome» του 1985 και το «Pitch Black» με τον Βιν Ντίζελ, που κυκλοφόρησε το 2000.

Σήμερα, η πόλη αποτελεί τουριστικό προορισμό για όσους θέλουν να γνωρίσουν από κοντά έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Πίσω από την εικόνα ενός άνυδρου οικισμού, κρύβεται μια κοινότητα που έχει προσαρμόσει την αρχιτεκτονική, την εργασία και τις καθημερινές της συνήθειες στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Στο Coober Pedy, η λύση για να αντέξεις την αυστραλιανή ζέστη βρίσκεται κυριολεκτικά κάτω από τα πόδια σου.

Πηγή: gazzetta.gr