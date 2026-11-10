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ΔΙΕΘΝΗ

Ελάφι στις ΗΠΑ κυκλοφορούσε για 10 ημέρες με πλαστική κολοκύθα σφηνωμένη στο κεφάλι του

 10.11.2026 - 13:43
Ελάφι στις ΗΠΑ κυκλοφορούσε για 10 ημέρες με πλαστική κολοκύθα σφηνωμένη στο κεφάλι του

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός νεαρού ελαφιού στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, το οποίο περιπλανιόταν επί 10 ημέρες με μια πλαστική κολοκύθα του Halloween σφηνωμένη στο ρύγχος του, αδυνατώντας να τραφεί και να πιει νερό.

Η διάσωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής μετά από πολυήμερη επιχείρηση εθελοντών της οργάνωσης Detroit Animal Welfare Group (DAWG), που αναζητούσαν το ζώο σε δασικές εκτάσεις και κατοικημένες περιοχές γύρω από την πόλη του Ντιτρόιτ.

Το ελάφι αρχικά είχε εντοπιστεί στην περιοχή Λιβόνια, με ένα πορτοκαλί πλαστικό δοχείο συλλογής γλυκών, σε σχήμα κολοκύθας, να καλύπτει το στόμα και τη μύτη του. Οι φωτογραφίες του κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσαν ανησυχία για την επιβίωσή του.

Ελάφι στις ΗΠΑ κυκλοφορούσε για 10 ημέρες με πλαστική κολοκύθα σφηνωμένη στο κεφάλι του, η δύσκολη επιχείρηση διάσωσης

 

Η επιχείρηση των εθελοντών έγινε μετά την ενημέρωση τους ότι το ελάφι είχε εμφανιστεί στο πάρκο Hines Park, στην περιοχή Γουέστλαντ του Μίσιγκαν.

Οι διασώστες ακολούθησαν το ζώο μέσα από πυκνή βλάστηση, πεσμένα κλαδιά και λασπωμένες πλαγιές, ενώ χρειάστηκε να διασχίσουν τέσσερις φορές ένα παγωμένο ποτάμι πλάτους περίπου έξι μέτρων.

Όπως ανέφερε η οργάνωση, οι εθελοντές ετοιμάζονταν να εγκαταλείψουν προσωρινά την αναζήτηση, καθώς είχε αρχίσει να νυχτώνει, όταν δέχθηκαν νέα πληροφορία για την τοποθεσία του ζώου.

Κατάφεραν τελικά να το πλησιάσουν και, με τη βοήθεια κτηνιάτρου, να το αναισθητοποιήσουν με ασφάλεια, ώστε να αφαιρέσουν την πλαστική κολοκύθα. Μετά την απελευθέρωσή του από την πλαστική κολοκύθα, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για νεαρό αρσενικό ελάφι, το οποίο παρουσίαζε μέτρια αφυδάτωση εξαιτίας της παρατεταμένης αδυναμίας πρόσληψης νερού. Του χορήγησαν υγρά και στη συνέχεια φάρμακο για την αναστροφή της αναισθησίας.

Ελάφι στις ΗΠΑ κυκλοφορούσε για 10 ημέρες με πλαστική κολοκύθα σφηνωμένη στο κεφάλι του, η δύσκολη επιχείρηση διάσωσης

Στο αυτί του τοποθετήθηκε ειδική σήμανση, όπως απαιτεί η νομοθεσία του Μίσιγκαν, ώστε να προειδοποιούνται οι κυνηγοί ότι δεν πρέπει να καταναλωθεί το κρέας του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, λόγω των φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν.

Λίγα λεπτά αργότερα, το ζώο σηκώθηκε και επέστρεψε στο φυσικό του περιβάλλον.

Σύμφωνα με τους εθελοντές, πριν απομακρυνθεί, σταμάτησε για λίγο, περιποιήθηκε το τρίχωμά του και κοίταξε προς το μέρος των ανθρώπων που το είχαν σώσει.

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