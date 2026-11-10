Τουλάχιστον 10 νεκροί σε καραμπόλα 50 οχημάτων λόγω πυκνής ομίχλης στη Βουλγαρία

Στο πολύνεκρο τροχαίο ενεπλάκησαν περίπου 50 οχήματα, με τις συγκρούσεις να σημειώνονται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA, που επικαλείται τον περιφερειάρχη του Γιάμπολ, Γκεόργκι Τσαλάκοφ, ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 νεκρούς.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες και να μεταφέρουν τους τραυματίες στα νοσοκομεία.

Εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν αυτοκίνητα και φορτηγά το ένα πάνω στο άλλο, διαλυμένα οχήματα, άλλα αναποδογυρισμένα και αρκετά που έχουν εκτραπεί εκτός δρόμου.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής της Περιφερειακής Διεύθυνσης του υπουργείου Εσωτερικών στο Γιάμπολ, Τόντορ Μισίνεφ, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Nova TV ότι ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στα οχήματά τους, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

«Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα έχουν οι επιχειρήσεις διάσωσης. Μόλις ολοκληρωθούν, θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως μεταδίδει το BTA, συνολικά 27 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες απεγκλωβισμού και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πολύνεκρη καραμπόλα.

Πηγή: protothema.gr