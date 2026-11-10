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ΔΙΕΘΝΗ

Πακιστάν: Νεκρή παρουσιάστρια από το όπλο του συζύγου της, «δεν ήξερα ότι ήταν γεμάτο, έγινε κατά λάθος» λέει εκείνος

 10.11.2026 - 06:42
Πακιστάν: Νεκρή παρουσιάστρια από το όπλο του συζύγου της, «δεν ήξερα ότι ήταν γεμάτο, έγινε κατά λάθος» λέει εκείνος

Νεκρή από όπλο που κρατούσε ο σύζυγός της έπεσε η 41χρονη δημοφιλής στο Πακιστάν παρουσιάστρια Ραμπία Αχσάν.

Ο θανάσιμος τραυματισμός της 41χρονης σημειώθηκε την Κυριακή μέσα στο σπίτι που ζούσε με τον σύζυγό της, Αχσάν Ταχίρ, στην περιοχή Ραβαλπίντι και ενώ έξω απο το κτήριο βρίσκονταν η μητέρα και η αδελφή της.

Τους πυροβολισμούς που έπεσαν λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι, άκουσε πρώτη η αδελφή της δημοσιογράφου που έτρεξε στην κρεβατοκάμαρα και βρήκε την Αχσάν πεσμένη σε λίμνη αίματος, ενώ ο σύζυγός της φέρεται να κρατούσε όπλο.

Λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία της, η Αχσάν είχε δημοσιεύσει στο κανάλι της στο YouTube ένα βίντεο στο οποίο σχολίαζε τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες

Όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής η παρουσιάστρια από το Πακιστάν είχε δεχθεί έναν πυροβολισμό κάτω από τον λαιμό και έναν ακόμη στη δεξιά πλευρά της πλάτης της. Στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε ένα πιστόλι με τις αρχές να διαπιστώνουν ότι ο σύζυγος της 41χρονης δεν είχε άδεια οπλοκατοχής.

Μετά τη σύλληψή του ο Ταχίρ φέρεται να παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε τη σύζυγό του, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν γνώριζε πως το όπλο ήταν γεμάτο και ότι εκπυρσοκρότησε κατά λάθος.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν φαίνεται να υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακών διαφωνιών ή επεισοδίων μεταξύ του ζευγαριού, το οποίο είχε αποκτήσει δύο παιδιά.

Πηγή: protothema.gr

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