Τραγωδία στη Σμύρνη: Δέκα νεκροί και τουλάχιστον τέσσερις εγκλωβισμένοι από την ισχυρή σε εργοστάσιο

Μετά την έκρηξη ξέσπασε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, με πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο και να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, δέκα εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις για τέσσερις εγκλωβισμένους. Παράλληλα, οι τραυματίες είναι 15 με τους τέσσερις να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ’ta patlama oldu. Çok sayıda yaralı olduğu öne sürülüyor. Duman, İzmir’den de görünüyor. https://t.co/VkcBOCZWaH — Merih Ak (@MerihAk) November 9, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχίας Σμύρνης, οι πρώτες εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών αναφέρουν ότι το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διαδικασία χύτευσης υγρού χάλυβα. Ειδικότερα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποκολλήθηκε γερανογέφυρα από την οροφή της εγκατάστασης και να έπεσε μέσα σε ηλεκτρική κάμινο τόξου, προκαλώντας την ισχυρή έκρηξη. Οι τουρκικές αρχές επισημαίνουν ότι πρόκειται για προκαταρκτική εκτίμηση, καθώς οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Τέσσερις εισαγγελείς έχουν κληθεί να ερευνήσουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Μετά το περιστατικό, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτζί, δήλωσε: «Μια έκρηξη και η επακόλουθη πυρκαγιά σημειώθηκαν σε ένα εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στη Σμύρνη. Από την πρώτη στιγμή του περιστατικού, όλες οι αρμόδιες μονάδες μας συνεργάζονται συντονισμένα επί τόπου, πραγματοποιώντας αδιάκοπα επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κατάσβεσης και παρέμβασης».

Πηγή: protothema.gr