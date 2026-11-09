Αστυνομικοί στο Παρίσι χτύπησαν 30 φορές σε πέντε λεπτά μαύρο μουσικό παραγωγό γιατί δεν φορούσε μάσκα

Η δίκη ξεκίνησε τη Δευτέρα (9/11), με τους κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν ποινές κάθειρξης έως 15 ετών για ομαδική άσκηση εσκεμμένης βίας και πλαστογράφηση υπηρεσιακών εγγράφων, μέσω των οποίων φέρονται να επιχείρησαν να συγκαλύψουν την επίθεση.

Θύμα είναι ο 47χρονος σήμερα Μισέλ Ζεκλέρ, μουσικός παραγωγός, ο οποίος στις 21 Νοεμβρίου 2020 δέχθηκε δεκάδες χτυπήματα από αστυνομικούς μέσα στην είσοδο του στούντιό του, επειδή, σύμφωνα με τους ίδιους, δεν φορούσε την υποχρεωτική τότε προστατευτική μάσκα για τον κορωνοϊό. Οι αστυνομικοί υποστήριζαν επίσης ότι τον θεωρούσαν ύποπτο για χρήση κάνναβης.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον Ζεκλέρ έξω από το στούντιο του στο Παρίσι. Ακολούθησε ένταση και οι ένστολοι τον έσπρωξαν στο εσωτερικό της εισόδου του κτηρίου, όπου άρχισαν να τον χτυπούν επανειλημμένα.

Σύμφωνα με τη δικαστική έρευνα, ο παραγωγός δέχθηκε περίπου 30 γροθιές και χτυπήματα με γκλομπ στο πρόσωπο και στο σώμα, σε διάστημα μόλις πέντε λεπτών.

Η επίθεση καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του στούντιο.

Το υλικό προκάλεσε κύμα αντιδράσεων, καθώς ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με την αρχική εκδοχή των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν ισχυριστεί στην υπηρεσιακή αναφορά τους ότι ο Ζεκλέρ τους επιτέθηκε και επιχείρησε να αρπάξει ένα γκλομπ

Ο ξυλοδαρμός προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς στον μουσικό παραγωγό. Η ιατρική έκθεση κατέγραψε κρανιοπροσωπικές κακώσεις, τραύματα στα χείλη και στο τριχωτό της κεφαλής, καθώς και πλήρη ρήξη τένοντα του δικεφάλου, με αποτέλεσμα να κριθεί ανίκανος προς εργασία για 45 ημέρες.



Έξι χρόνια αργότερα, ο Ζεκλέρ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της επίθεσης. Στο αριστερό του χέρι έχει τοποθετηθεί εμφύτευμα τιτανίου για την αποκατάσταση του τραυματισμού, ενώ, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), συνεχίζει να υποφέρει από εφιάλτες.



«Δεν μπορώ να καταλάβω το μίσος που είδα στα μάτια τους», ανέφερε, περιγράφοντας τις στιγμές που βίωσε.



«Αν δεν υπήρχαν οι κάμερες, θα είχα καταλήξει στη φυλακή»

Ιδιαίτερη σημασία στην υπόθεση έχει η καταγραφή της επίθεσης από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, καθώς τα πλάνα κατέρριψαν την εκδοχή που είχαν παρουσιάσει οι αστυνομικοί.

«Αν δεν υπήρχαν οι κάμερες, οι αναφορές τους θα ήταν αρκετές για να με στείλουν στη φυλακή», δήλωσε ο Ζεκλέρ.



Στο εδώλιο βρίσκονται οι αστυνομικοί Ορελιέν Λαπερσόν, 29 ετών, Πιερ Πλαντιέ, 37 ετών, και Φιλίπ Τοντέ, 50 ετών.



Οι συνήγοροί τους αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις κατηγορίες πριν από την έναρξη της δίκης, η οποία αναμένεται να διαρκέσει δύο εβδομάδες.



Οι καταγγελίες για ρατσιστικές ύβρεις

Ο Ζεκλέρ έχει καταγγείλει επίσης ότι κατά τη διάρκεια του ξυλοδαρμού δέχθηκε ρατσιστικές προσβολές από τους αστυνομικούς. Σύμφωνα με τη γαλλική Συνήγορο των Δικαιωμάτων, τέσσερις μάρτυρες ανέφεραν ότι οι ένστολοι χρησιμοποίησαν ρατσιστικές εκφράσεις εναντίον του.



Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, ενώ η ρατσιστική διάσταση της επίθεσης δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο.



«Με προσέβαλαν και θα το επαναλάβω στο δικαστήριο», δήλωσε ο μουσικός παραγωγός, ο οποίος ζητά την απόδοση ευθυνών για όσα συνέβησαν.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα