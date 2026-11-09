Άρπαξαν με τη βία αλυσίδα από τον λαιμό 15χρονου μέσα στο μετρό στον Κορυδαλλό - Συνελήφθησαν 16χρονος και 18χρονος

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (1/11), την ώρα που ο ανήλικος βρισκόταν κοντά στο επίπεδο επικύρωσης εισιτηρίων του σταθμού. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο δράστες, ηλικίας 16 και 18 ετών, τον προσέγγισαν και χρησιμοποιώντας σωματική βία κατάφεραν να του αφαιρέσουν το κόσμημα.

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Μετά από έρευνες οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 18χρονο αλλοδαπό και τον 16χρονο ημεδαπό στον σταθμό του μετρό «Νίκαια» και στην ευρύτερη περιοχή της Νίκαιας.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για ληστεία κατά συναυτουργία και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού, όπου ολοκληρώθηκε η προανακριτική διαδικασία.

Στη συνέχεια, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα