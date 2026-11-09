Θρίλερ στην Αθήνα: Με δεμένα πόδια η σορός της γυναίκας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να αναζητούν απαντήσεις τόσο για τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας όσο και για τον τρόπο με τον οποίο η βαλίτσα κατέληξε σε πεζοδρόμιο της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός ανήκει σε νεαρή γυναίκα αφρικανικής καταγωγής, η οποία δεν έφερε εμφανείς κακώσεις. Ωστόσο, λόγω της προχωρημένης σήψης, εκτιμάται ότι ο θάνατός της είχε επέλθει περίπου πέντε έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της.

Καθοριστικά θεωρούνται τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, που έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Δευτέρα (9/11), καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια θανάτου.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων την εγκληματική ενέργεια αλλά και το ενδεχόμενο ο θάνατος να συνδέεται με χρήση ουσιών.

Πώς εντοπίστηκε η βαλίτσα

Η σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα που είχε εγκαταλειφθεί σε πεζοδρόμιο, στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τη βαλίτσα εντόπισε αλλοδαπός, ο οποίος αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία και ειδοποίησε τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό της βαλίτσας υπήρχε ανθρώπινη σορός.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να επιχειρούν να εξακριβώσουν την ταυτότητα της γυναίκας και να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατό της.