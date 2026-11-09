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ΔΙΕΘΝΗ

Τραγικός θάνατος για 39χρονη στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της μπροστά στα παιδιά τους, πέντε μήνες νωρίτερα είχαν εκδοθεί περιοριστικά μέτρα σε βάρος του

 09.11.2026 - 07:25
Τραγικός θάνατος για 39χρονη στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της μπροστά στα παιδιά τους, πέντε μήνες νωρίτερα είχαν εκδοθεί περιοριστικά μέτρα σε βάρος του

Τραγικό θάνατο από τα χέρια του συζύγου της, για τον οποίο είχαν εκδοθεί περιοριστικά μέτρα, βρήκε η 39χρονη Αλίσα Ιοβενίτι στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της της 23ης Οκτωβρίου, όταν η αστυνομία έλαβε αναφορά για επεισόδιο σε κατοικία στο οποίο εμπλέκονταν ένας ένοπλος άνδρας και μια γυναίκα.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι, κανείς δεν απάντησε. Αφού παραβίασαν την είσοδο εντόπισαν τους δύο ενήλικες με εμφανή τραύματα από μαχαίρι.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών η Αλίσα διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρή ενώ ο 40χρονος σύζυγός της, Τόμας Τζον Ιοβανέτι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Τραγικός θάνατος για 39χρονη στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της μπροστά στα παιδιά τους, πέντε μήνες νωρίτερα είχαν εκδοθεί περιοριστικά μέτρα σε βάρος τουH 39χρονη Αλίσα Ιοβενίτι σε παλαιότερες ευτυχισμένες στιγμές με τα τρία παιδιά της

Τραγικός θάνατος για 39χρονη στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της μπροστά στα παιδιά τους, πέντε μήνες νωρίτερα είχαν εκδοθεί περιοριστικά μέτρα σε βάρος τουH 39χρονη Αλίσα Ιοβενίτι σε παλαιότερες ευτυχισμένες στιγμές με τα τρία παιδιά της

Σε βάρος του 40χρονου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία και για απόπειρα αποτροπής μάρτυρα από το να καταγγείλει ένα έγκλημα, καθώς, όπως διαπιστώθηκε, το έγκλημα σημειώθηκε μπροστά στα τρία παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 9 ετών τα δύο και 10 ετών το τρίτο.

Όπως προέκυψε, μάλιστα, σε βάρος του 40χρονου είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία στις 9 Μαΐου μετά από καταγγελία της 39χρονης για επίθεση με επικίνδυνο όπλο, επίθεση με χρήση βίας ικανής να προκαλέσει σοβαρή σωματική βλάβη, πρόκληση σωματικής βλάβης σε σύζυγο και παράνομη κατακράτηση.

Στην ακροαματική διαδικασία που ακολούθησε στις 19 Μαΐου, ο δικαστής όρισε την εγγύησή του Ιοβενίτι μόλις στα 1.000 δολάρια, παρά τις αντιρρήσεις της εισαγγελίας, τον διέταξε να μην πλησιάζει τη σύζυγό του και του απαγόρευσε να επιστρέψει στην οικογενειακή κατοικία.

Ο 40χρονος δράστης κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση και εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 29 ετών έως ισόβια σε πολιτειακή φυλακή.

Όσον αφορά τα τρία παιδιά έχει ξεκινήσει εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων με στόχο να συγκεντρωθούν 100.000 δολάρια για την υποστήριξή τους καθώς «η οικογένεια συνεργάζεται και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τους προσφέρει ένα σταθερό σπίτι, συμβουλευτική υποστήριξη και μια καθημερινότητα που θα τους βοηθήσει να επιστρέψουν, όσο γίνεται, στην κανονικότητα».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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