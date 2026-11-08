Μήνυμα Αραγτσί στις ΗΠΑ: Ώρα να επιλέξει ο Λευκός Οίκος, τέλος του πολέμου ή συνέχισή του

Ο Αραγτσί έγραψε στο X ότι «οι Αμερικανοί έκαναν την επιλογή τους, είναι ώρα για τον Λευκό Οίκο να κάνει τη δική του».

Και εξηγεί ποιο είναι το δίλημμα που αντιμετωπίζει, κατά τον ίδιο, ο Λευκός Οίκος: «Η πρότασή μας των δύο ημερών ισχύει: πιάνετε τα απαιτούμενα, μεταξύ τους και το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, και θα δείτε αποτελέσματα».

Η άλλη επιλογή για τις ΗΠΑ είναι «να επιλέξει τον πόλεμο για να δείτε άγρυπνους και δοκιμασμένους στη μάχη πολεμιστές να πέφτουν σαν βροχή».

Οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και τις ΗΠΑ δεν έχουν αποδώσει πολλά πράγματα. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και η εμπρηστική ρητορική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δηλώνει ότι δεν θέλει πόλεμο, αλλά αν χρειαστεί μπορεί να «καταστρέψει εντελώς» της υποδομές του Ιράν.

Πηγή: protothema.gr