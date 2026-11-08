Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΜήνυμα Αραγτσί στις ΗΠΑ: Ώρα να επιλέξει ο Λευκός Οίκος, τέλος του πολέμου ή συνέχισή του
ΔΙΕΘΝΗ

Μήνυμα Αραγτσί στις ΗΠΑ: Ώρα να επιλέξει ο Λευκός Οίκος, τέλος του πολέμου ή συνέχισή του

 08.11.2026 - 21:24
Μήνυμα Αραγτσί στις ΗΠΑ: Ώρα να επιλέξει ο Λευκός Οίκος, τέλος του πολέμου ή συνέχισή του

Με ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαγέντ Αμπάς Αραγτσί, στέλνει το μήνυμά του στις ΗΠΑ για τη συνέχιση των συνομιλιών ή την επιλογή της πολεμικής σύγκρουσης.

Ο Αραγτσί έγραψε στο X ότι «οι Αμερικανοί έκαναν την επιλογή τους, είναι ώρα για τον Λευκό Οίκο να κάνει τη δική του».

Και εξηγεί ποιο είναι το δίλημμα που αντιμετωπίζει, κατά τον ίδιο, ο Λευκός Οίκος: «Η πρότασή μας των δύο ημερών ισχύει: πιάνετε τα απαιτούμενα, μεταξύ τους και το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, και θα δείτε αποτελέσματα».

Η άλλη επιλογή για τις ΗΠΑ είναι «να επιλέξει τον πόλεμο για να δείτε άγρυπνους και δοκιμασμένους στη μάχη πολεμιστές να πέφτουν σαν βροχή».

Οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και τις ΗΠΑ δεν έχουν αποδώσει πολλά πράγματα. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και η εμπρηστική ρητορική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δηλώνει ότι δεν θέλει πόλεμο, αλλά αν χρειαστεί μπορεί να «καταστρέψει εντελώς» της υποδομές του Ιράν.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εικόνες που προκαλούν αντιδράσεις στους δρόμους της Κύπρου - «Καμαρώστε τους!»
Θλίψη για τον θάνατο 52χρονου στην Κύπρο - «Το λεωφορείο πέρασε για να σε πάρει, όμως δεν κατέβηκες…» - Δείτε φωτογραφία
Ανείπωτη τραγωδία: Πήγε για μανιτάρια και δεν επέστρεψε ποτέ - Νεκρή 75χρονη, στη δημοσιότητα τα στοιχεία της
VIDEO - Τρόμος στον αέρα: Η προσγείωση που παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία - Αεροπλάνο πάλευε με τους ανέμους
VIDEO - First Dates: Η 27χρονη Κύπρια βρήκε τον έρωτα - Η απρόσμενη κίνηση του 32χρονου στο ραντεβού τους
Απίστευτες σκηνές: «Κάηκε» η Λευκωσία για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ - Βίντεο από το εντυπωσιακό pyro show

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO - Ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Ελλάδας: Σε εκκρεμότητα η χρηματοδότηση, κρίσιμες οι έρευνες στον βυθό

 08.11.2026 - 20:46
Επόμενο άρθρο

Brain Stacking: Η νέα τάση της Γενιάς Ζ για να ξεφύγει από τις οθόνες - Ένα trend του TikTok που ζητά να... αφήσουμε το TikTok

 08.11.2026 - 21:30

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Νέα προσπάθεια για διάνοιξη τεσσάρων οδοφραγμάτων - Αγκάθι τα Κόκκινα

Κυπριακό: Νέα προσπάθεια για διάνοιξη τεσσάρων οδοφραγμάτων - Αγκάθι τα Κόκκινα

  •  08.11.2026 - 20:17
VIDEO - Ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Ελλάδας: Σε εκκρεμότητα η χρηματοδότηση, κρίσιμες οι έρευνες στον βυθό

VIDEO - Ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Ελλάδας: Σε εκκρεμότητα η χρηματοδότηση, κρίσιμες οι έρευνες στον βυθό

  •  08.11.2026 - 20:46
Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του θανάτου της 75χρονης - Βρήκε τραγικό τέλος μπροστά στα μάτια του γιού της

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του θανάτου της 75χρονης - Βρήκε τραγικό τέλος μπροστά στα μάτια του γιού της

  •  08.11.2026 - 21:39
«Δεν παίρνω αιχμαλώτους»: Το έμβλημα του Μαυρογένη με τον σκελετό και την καρδιά που αιμορραγεί φορούσε ο 24χρονος τρομοκράτης στην Κρακοβία

«Δεν παίρνω αιχμαλώτους»: Το έμβλημα του Μαυρογένη με τον σκελετό και την καρδιά που αιμορραγεί φορούσε ο 24χρονος τρομοκράτης στην Κρακοβία

  •  08.11.2026 - 17:38
Θρίλερ στην Ελλάδα: Βρέθηκε σορός μέσα σε βαλίτσα

Θρίλερ στην Ελλάδα: Βρέθηκε σορός μέσα σε βαλίτσα

  •  08.11.2026 - 20:43
Σύγκρουση τρένων με επτά νεκρούς και πάνω από 110 τραυματίες στην Αίγυπτο

Σύγκρουση τρένων με επτά νεκρούς και πάνω από 110 τραυματίες στην Αίγυπτο

  •  08.11.2026 - 19:38
Πορτοκαλί: Τεράστιο πανό με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ στο επετειακό σκηνικό των 100 χρόνων! (ΒΙΝΤΕΟ)

Πορτοκαλί: Τεράστιο πανό με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ στο επετειακό σκηνικό των 100 χρόνων! (ΒΙΝΤΕΟ)

  •  08.11.2026 - 20:34
Πέντε μύθοι για τον Abdul El-Sayed που καταρρίφθηκαν μέχρι να πεις bullshit 

Πέντε μύθοι για τον Abdul El-Sayed που καταρρίφθηκαν μέχρι να πεις bullshit 

  •  08.11.2026 - 16:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα