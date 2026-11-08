Mark Zuckerberg: Γιατί δεν θα αφήσει την περιουσία των 200 δισ. δολαρίων στις τρεις κόρες του

Ο ιδρυτής της Meta και η σύζυγός του, παιδίατρος Priscilla Chan, έχουν αποφασίσει να διαθέσουν το 99% των μετοχών τους σε φιλανθρωπικούς και κοινωνικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Η απόφαση δεν είναι πρόσφατη. Ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2015, όταν γεννήθηκε η πρώτη τους κόρη και συνοδεύτηκε από μια ανοιχτή επιστολή προς το νεογέννητο τότε παιδί τους.

Η επιστολή στην κόρη τους που εξηγεί την απόφαση

Στην επιστολή με τίτλο «Letter to Max», το ζευγάρι εξηγούσε ότι επιθυμεί να προσφέρει στην επόμενη γενιά κάτι σημαντικότερο από μια τεράστια οικονομική κληρονομιά. «Θέλουμε να μεγαλώσεις σε έναν κόσμο καλύτερο από τον σημερινό», έγραφαν, τονίζοντας ότι αισθάνονται ηθική ευθύνη απέναντι σε όλα τα παιδιά.

Την ίδια περίοδο δημιούργησαν το Chan Zuckerberg Initiative (CZI), μέσω του οποίου χρηματοδοτούν δράσεις που σχετίζονται κυρίως με την επιστημονική έρευνα, την υγεία και την τεχνολογία.

Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, η πρωτοβουλία έχει επικεντρωθεί περισσότερο στη βιοϊατρική έρευνα και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

«Δεν δίνουμε στα παιδιά μας τα πάντα»

Ο Zuckerberg και η Chan έχουν αποκτήσει τρεις κόρες: τη Μαξίμα, την Όγκουστ και την Ορέλια. Παρά την οικονομική τους επιφάνεια, έχουν εξηγήσει ότι προσπαθούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με καθημερινές υποχρεώσεις και υπευθυνότητα.

«Δεν τους δίνουμε τα πάντα», έχει δηλώσει ο επιχειρηματίας, προσθέτοντας ότι οι κόρες τους αναλαμβάνουν δουλειές στο σπίτι. Παράλληλα, οι δύο γονείς παίρνουν τα παιδιά μαζί τους στο γραφείο, ώστε να κατανοούν τη σημασία της εργασίας.

Η μεγαλύτερη κόρη τους έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον προγραμματισμό, δημιουργώντας δικά της μικρά τεχνολογικά έργα.

Πόσα χρήματα θα μπορούσαν τελικά να κληρονομήσουν;

Η επιλογή του ζευγαριού ακολουθεί μια ευρύτερη τάση μεταξύ δισεκατομμυριούχων, όπως ο Μπιλ Γκέιτς και ο Γουόρεν Μπάφετ, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν μεγάλο μέρος του πλούτου τους για κοινωφελείς σκοπούς.

Ωστόσο, η απόφαση δεν σημαίνει ότι οι κόρες του Zuckerberg θα μείνουν χωρίς περιουσία. Ακόμη και το 1% μιας περιουσίας 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντιστοιχεί σε δύο δισεκατομμύρια.

Επιπλέον, η δέσμευση αφορά συγκεκριμένα τις μετοχές της Meta και δεν καθορίζει το ακριβές ποσό που θα κληρονομήσει κάθε παιδί.

Πηγή: lifo.gr