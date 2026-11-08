Τρόμος για 32χρονο: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι του και του πετούσαν αντικείμενα

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 6ης Νοεμβρίου 2026, τέσσερα πρόσωπα τα οποία είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες και έχοντας στην κατοχή τους επιθετικά όργανα, μετέβησαν στην οικία 32χρονου στη Λευκωσία. Στη συνέχεια, έσπασαν την πόρτα εισόδου και πέταξαν στο εσωτερικό της οικίας και προς το μέρος του 32χρονου διάφορα αντικείμενα, ενώ ακολούθως τράπηκαν σε φυγή.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον δύο 20χρονων, εναντίον των οποίων εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης. Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν χθες για διευκόλυνση των ανακρίσεων και σήμερα οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής τους διάρκειας οκτώ ημερών.

Ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.