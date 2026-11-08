VIDEO - Τρόμος στον αέρα: Η προσγείωση που παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία - Αεροπλάνο πάλευε με τους ανέμους

Το αεροσκάφος φαίνεται να κατεβαίνει προς τον διάδρομο προσγείωσης, με τη μύτη του να ανεβοκατεβαίνει, προτού οι πιλότοι ανακτήσουν τον έλεγχο της ανόδου και απομακρυνθούν από το έδαφος.

Η απόφαση να εγκαταλείψουν την προσγείωση, γνωστή στην αεροπορική ορολογία ως go-around, ελήφθη σε κρίσιμα δευτερόλεπτα, αποτρέποντας ενδεχομένως ένα σοβαρό ατύχημα.

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές των απαιτητικών συνθηκών υπό τις οποίες καλούνται να επιχειρήσουν οι πιλότοι, ιδιαίτερα όταν οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την ασφαλή προσέγγιση στον διάδρομο.

🚨🇸🇬 Potential Mass Casualties Averted as Singapore Airlines A350 Aborts Landing at Last Second Dramatic footage shows the aircraft attempting a last-minute go-around amid visibly strong winds. The nose pitches upward, briefly drops toward the runway, then rises again as the pilots regain a steady climb. A split-second decision may have prevented a catastrophic landing, with hundreds of lives potentially at stake. Writer: Naz https://t.co/WjBgmWIO4w — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 8, 2026

Newsbomb.gr