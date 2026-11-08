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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κραυγή αγωνίας εργαζομένου σε δημόσιο νοσηλευτήριο - «Καλούμαστε να κάνουμε τη δουλειά τριών ατόμων»

 08.11.2026 - 10:38
Κραυγή αγωνίας εργαζομένου σε δημόσιο νοσηλευτήριο - «Καλούμαστε να κάνουμε τη δουλειά τριών ατόμων»

Την εξάντληση, την υποστελέχωση και την έλλειψη ουσιαστικής αναγνώρισης που βιώνουν εργαζόμενοι στα δημόσια νοσηλευτήρια αναδεικνύει ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία περιγράφει την καθημερινότητα πίσω από τις κλειστές πόρτες των νοσοκομείων.

Ο συντάκτης της ανάρτησης, ο οποίος δηλώνει ότι εργάζεται σε δημόσιο νοσηλευτήριο, αναγνωρίζει αρχικά τη δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στο δημόσιο σύστημα υγείας, επισημαίνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις η κριτική είναι δικαιολογημένη. Την ίδια ώρα, ωστόσο, τονίζει πως πίσω από τις δυσλειτουργίες του συστήματος βρίσκονται εργαζόμενοι που καθημερινά προσπαθούν να ανταποκριθούν σε ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις, συχνά ξεπερνώντας τις αντοχές τους.

Όπως υποστηρίζει, το δημόσιο σύστημα υγείας εξακολουθεί να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο φιλότιμο, την ευαισθησία και την προσωπική ευσυνειδησία των εργαζομένων, ενώ οι απολαβές, τουλάχιστον στις περισσότερες βαθμίδες, δεν ανταποκρίνονται ούτε στις ευθύνες ούτε στον όγκο εργασίας που καλούνται να διαχειριστούν.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη νοοτροπία που συχνά αποδίδεται στους δημόσιους υπαλλήλους. Ο εργαζόμενος δεν αρνείται ότι υπάρχουν περιπτώσεις ατόμων που επαναπαύονται στη μονιμότητα και αποφεύγουν τις ευθύνες τους. Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι η γενίκευση αυτή αδικεί τη μεγάλη πλειονότητα των συναδέλφων του, οι οποίοι, όπως αναφέρει, εργάζονται με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης.

«Συνήθως καλούμαστε να καλύψουμε όγκο εργασίας που αντιστοιχεί σε τρία άτομα αντί για ένα», σημειώνει χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας την πίεση που, σύμφωνα με τον ίδιο, επικρατεί σε αρκετά τμήματα των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Παράλληλα, περιγράφει έναν φαύλο κύκλο, κατά τον οποίο η υπερπροσπάθεια των εργαζομένων να καλύψουν τα κενά ενός υποστελεχωμένου συστήματος καταλήγει να αποκρύπτει το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος. Όσο οι υπηρεσίες συνεχίζουν να λειτουργούν χάρη στις προσωπικές θυσίες του προσωπικού, τόσο καθυστερεί, κατά την εκτίμησή του, η ουσιαστική αντιμετώπιση των ελλείψεων.

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι οι πολίτες δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν τις εσωτερικές δυσκολίες ενός νοσηλευτηρίου, ούτε να επωμίζονται τις συνέπειες των οργανωτικών του αδυναμιών.

Ωστόσο, εκείνο που φαίνεται να προκαλεί ιδιαίτερη απογοήτευση είναι το αίσθημα ότι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται πλέον ως αριθμοί, με τις απαιτήσεις να αυξάνονται συνεχώς και την αναγνώριση της προσφοράς τους να περιορίζεται.

«Έχουμε φτάσει στο σημείο να αισθανόμαστε ότι αποτελούμε απλώς αριθμούς για τον οργανισμό που μας εργοδοτεί», αναφέρει, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τις συνθήκες εργασίας.

Στην ανάρτησή του αφήνει, επίσης, σαφείς αιχμές για τη διοίκηση των κρατικών νοσηλευτηρίων, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή κατάσταση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το ποιος φέρει τελικά την ευθύνη.

Κλείνοντας, ο εργαζόμενος αναφέρεται και στο ενδεχόμενο απεργιακών κινητοποιήσεων, αλλά και στις συμφωνίες των συντεχνιών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να επανέλθει δημόσια με νέα τοποθέτηση.

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