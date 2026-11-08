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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για GSI: Ελλάδα και Κύπρος οι χώρες που αδειοδοτούν τις εργασίες των ερευνών

 08.11.2026 - 10:26
Μητσοτάκης για GSI: Ελλάδα και Κύπρος οι χώρες που αδειοδοτούν τις εργασίες των ερευνών

Ελλάδα και Κύπρος είναι οι χώρες που αδειοδοτούν τις εργασίες των ερευνών για ένα έργο το οποίο έχει χαρακτηριστεί ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος και στο οποίο συμμετέχουν γαλλικές εταιρείες», αναφέρει ο Έλληνας πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει πως «είναι σημαντικό να είναι απολύτως κατανοητό ότι έργα διασυνδεσιμότητας, όπως ο GSI, αποτελούν στρατηγικές επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή αυτάρκεια και την περιφερειακή συνεργασία και σταθερότητα, συμβάλλοντας στην ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή».

Κατά τα λοιπά, αναλυτικά, ο πρωθυπουργός αναφέρει:

Naftemporiki.gr

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