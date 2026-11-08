Μητσοτάκης για GSI: Ελλάδα και Κύπρος οι χώρες που αδειοδοτούν τις εργασίες των ερευνών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει πως «είναι σημαντικό να είναι απολύτως κατανοητό ότι έργα διασυνδεσιμότητας, όπως ο GSI, αποτελούν στρατηγικές επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή αυτάρκεια και την περιφερειακή συνεργασία και σταθερότητα, συμβάλλοντας στην ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή».

Κατά τα λοιπά, αναλυτικά, ο πρωθυπουργός αναφέρει:

Naftemporiki.gr