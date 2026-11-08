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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηχηρή προειδοποίηση Ολγκίν στους δύο ηγέτες - «Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα τη Δευτέρα, δεν θα υπάρξει 5+1»

 08.11.2026 - 09:47
Ηχηρή προειδοποίηση Ολγκίν στους δύο ηγέτες - «Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα τη Δευτέρα, δεν θα υπάρξει 5+1»

Για ετοιμασία πακέτου για την τριμερή συνάντηση της Δευτέρας, που θα αφορά ΜΟΕ, έκανε λόγο η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άγκελα Ολγκίν, προσθέτοντας ότι αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση 5+1. Το πακέτο δεν είναι ακόμα έτοιμο κι αυτό εξαρτάται από τους ηγέτες.

Σε συνέντευξή της στην τ/κ εφημερίδα, "Γενί Ντουζέν" η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ ανέφερε ότι οι συζητήσεις μεταξύ των ηγετών είχαν θετικά αποτελέσματα κι αυτό πρέπει να αποτυπωθεί σε κείμενο.

Προσπαθούν να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις, είπε, και το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

«Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα την Δευτέρα δεν θα υπάρξει συνάντηση 5+1. Διότι για τον Γενικό Γραμματέα είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιηθεί μια επιτυχημένη 5+1. Μια κακή συνάντηση μπορεί να περιπλέξει ακόμη περισσότερο την κατάσταση μεταξύ των δύο ηγετών», δήλωσε.

Αν δεν υπάρξει τίποτα τη Δευτέρα, θα γράψει, είπε, την έκθεσή της στον Γενικό Γραμματέα, επειδή η θητεία της λήγει τον Δεκέμβριο και ο Γενικός Γραμματέας θα εξηγήσει την κατάσταση του Κυπριακού στον επόμενο Γενικό Γραμματέα. Ωστόσο, δήλωσε αισιόδοξη για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. «Αν δεν υπάρξει τίποτα τη Δευτέρα, θα χάσουν μια μεγάλη ευκαιρία για πρόοδο, για τον λαό», σημείωσε.

Επεσήμανε, παράλληλα, πως δεν αναμένεται άρση των πολιτικών αδιεξόδων τη Δευτέρα μεταξύ των πλευρών.

Κληθείσα να σχολιάσει την χρονική συγκυρία της επίσκεψης του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν στο νησί η κ. Ολγκίν απάντησε: «Ειλικρινά, δεν ξέρω πώς να την ερμηνεύσω. Υπάρχουν και εκλογές, δεν ξέρω πώς πρέπει να την διαβάσω».

Στην ερώτηση για τα 7 σημεία του ΓΓ που ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν επικαλείται, η κ. Ολγκίν είπε ότι πρόκειται για προτάσεις των ηγετών, παρέπεμψε το 2025 στη Γενεύη, όπου είχαν αναφερθεί τα 4 σημεία διέλευσης, τα ηλιακά πάνελ στη νεκρή ζώνη και η δικοινοτική Επιτροπή Νεολαίας. Ο Γενικός Γραμματέας τούς υπενθύμισε αυτά τα 7 σημεία, είπε η κ. Ολγκίν.

Ερωτηθείσα για το πακέτο των 19 σημείων του Προέδρου Χριστοδουλίδη, είπε ότι δεν βρίσκεται στα χέρια τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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