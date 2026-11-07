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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστοδουλίδης για Βρετανικές Βάσεις: Ώρα να κλείσει ο κύκλος της αποικιοκρατικής κληρονομιάς

 07.11.2026 - 11:43
Χριστοδουλίδης για Βρετανικές Βάσεις: Ώρα να κλείσει ο κύκλος της αποικιοκρατικής κληρονομιάς

Την ανάγκη να ανοίξει ουσιαστικά η συζήτηση για το μέλλον των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτηρίζοντας αναγκαία την υπέρβαση του σημερινού καθεστώτος που αποτελεί, όπως ανέφερε, κατάλοιπο της αποικιοκρατικής περιόδου.

Σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα The Observer, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι έχει έρθει η ώρα να αντιμετωπιστεί μια διαφωνία που παραμένει ανοιχτή εδώ και δεκαετίες, με το ζήτημα να επανέρχεται στην επικαιρότητα μετά την επίθεση με drone στη Βρετανική Βάση στο Ακρωτήρι.

Όπως διευκρίνισε, η θέση αυτή δεν εκφράζει αντιβρετανικά αισθήματα, αλλά αντανακλά τη διαφορετική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στις σχέσεις Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου από το 1960 μέχρι σήμερα.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ακόμη ότι η βρετανική πλευρά δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συζήτησης για το καθεστώς των Βάσεων. Ωστόσο, απέφυγε να αποκαλύψει τις επιλογές που εξετάζει η Λευκωσία, επισημαίνοντας ότι δεν προτίθεται να διεξαγάγει δημόσια διαπραγμάτευση, σεβόμενος τη βρετανική κυβέρνηση.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανένταξης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε μια τέτοια εξέλιξη ως επωφελή και για τις δύο πλευρές.

Όπως ανέφερε, τα 27 κράτη μέλη θα υποδέχονταν θετικά μια πιθανή επιστροφή της Βρετανίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, υποστηρίζοντας ότι τα εμπόδια δεν προέρχονται από την πλευρά της ΕΕ.

Ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία να δει το Ηνωμένο Βασίλειο να επιστρέφει ακόμη και στο άμεσο μέλλον, τονίζοντας ότι η ευρωπαϊκή ενότητα θα ενίσχυε τη θέση του μπλοκ σε μια περίοδο διεθνών προκλήσεων και γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι μια σταδιακή προσέγγιση μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών θα μπορούσε να οδηγήσει σε στενότερη συνεργασία, ιδιαίτερα στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Ο Πρόεδρος αναγνώρισε, πάντως, ότι μια επίσημη αίτηση επανένταξης δεν αποτελεί εύκολη πολιτική απόφαση για τη βρετανική κυβέρνηση στο παρόν στάδιο.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι η βρετανική κοινωνία εμφανίζεται να προσανατολίζεται προς στενότερες σχέσεις με την Ευρώπη, προσθέτοντας ότι, κατά την εκτίμησή του, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει σήμερα μεγαλύτερη ανάγκη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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