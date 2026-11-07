Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΝέος γύρος διαδηλώσεων στη Γαλλία με 70.000 αστυνομικούς στους δρόμους
ΔΙΕΘΝΗ

Νέος γύρος διαδηλώσεων στη Γαλλία με 70.000 αστυνομικούς στους δρόμους

 07.11.2026 - 09:03
Νέος γύρος διαδηλώσεων στη Γαλλία με 70.000 αστυνομικούς στους δρόμους

Η κοινωνική οργή δεν καταλαγιάζει στη Γαλλία. Νέες διαδηλώσεις προγραμματίζονται για σήμερα, Σάββατο, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, για τέταρτο συνεχές σαββατοκύριακο, με επίκεντρο το Παρίσι όπου τα «κίτρινα γιλέκα» έχουν σκοπό να προσεγγίσουν κέντρα εξουσίας, δύο ημέρες μετά την πανεθνική κινητοποίηση μεγάλης κλίμακας ύστερα από κάλεσμα των συνδικάτων.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι --575.000 σύμφωνα με τις αρχές, 1,6 εκατ. σύμφωνα με το συνδικάτο CGT-- διαδήλωσαν προχθές Πέμπτη σε όλη τη Γαλλία, διεκδικώντας αύξηση της αγοραστικής τους δύναμης.

Η νέα κινητοποίηση σήμερα έχει στόχο να διατηρήσει την πίεση, δύο ημέρες πριν από τον κοινωνικό διάλογο με τα συνδικάτα και τη γαλλική εργοδοσία που συγκαλεί η κυβέρνηση τη Δευτέρα το πρωί και τις συναντήσεις με μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις το απόγευμα.

Σε επιστολή του χθες στους κοινωνικούς εταίρους, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, αντιμέτωπος με ένα εξαιρετικά θερμό σε κοινωνικό επίπεδο φθινόπωρο, διαβεβαίωσε ότι «(ακούει) τις προσδοκίες που διατυπώνονται για τους μισθούς και την αγοραστική δύναμη» και τις «ανησυχίες» των εργοδοτών. Ο διάλογος θα «επιτρέψει να παρουσιαστούν συγκεκριμένες απαντήσεις στις προσδοκίες των Γάλλων», δήλωσε.

Φορέας συντονισμού οργανώσεων νέων και περιφερειακές συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν καλέσει σήμερα σε διαδήλωση και πορεία «εναντίον της ακρίβειας και υπέρ της νεολαίας» που θα ακολουθήσει συγκεκριμένη διαδρομή, για την οποία έχει δοθεί άδεια, όπως την Πέμπτη, στο Παρίσι ανάμεσα στις πλατείες Ρεπουμπλίκ και Νασιόν.

Το συντονιστικό όργανο των «κίτρινων γιλέκων» αποφάσισε να διαδηλώσει ανεξάρτητα, δείχνοντας ξεκάθαρα τις αποστάσεις που παίρνει από τα συνδικάτα. Καλεί σε ξεχωριστή συγκέντρωση, για την οποία δεν έχουν δώσει άδεια οι αρχές, στην πλατεία Κονκόρντ.

«Θα είμαστε στην Κονκόρντ στις 14.00 και θα μείνουμε εκεί έως τις 19.00», δήλωσε χθες στον Τύπο ο Μπενζαμέν Μπαλ, μέλος του συντονιστικού τους οργάνου, βγαίνοντας από την αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού -- παρότι αυτή η τελευταία απαγόρευσε την κινητοποίηση. «Καλούμε σε μαζική ανυπακοή», προειδοποίησε.

Η επιλογή του σημείου δεν είναι τυχαία, εξήγησε δικηγόρος των «κίτρινων γιλέκων», ο Νταβίντ Λιμπεσκίντ: η Κονκόρντ είναι «ένα εμβληματικό σημείο, κοντά την Εθνοσυνέλευση, ένα σημείο εξουσίας, καθώς οι διεκδικήσεις μας είναι πολιτικές».

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανακύκλωση στην Κύπρο: Τι αλλάζει για τα νοικοκυριά και το «Πληρώνω Όσο Πετώ» - Σχεδόν 5 εκατομμύρια για την τριετία 2027-2029
Από την Ολγκίν και την Μονή Αββακούμ μέχρι τον φόνο της Όλγας και τις δικαστικές υποθέσεις: Τα γεγονότα που σημάδεψαν την εβδομάδα
Ετοιμαστείτε: Παραμένει άστατος ο καιρός - Έρχονται βροχές και καταιγίδες
Στο σκοτάδι ο κύριος δρόμος της Κοφίνου - Μια καθημερινή διαδρομή που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές
Γέμισε το όχημά του με λαθραία καπνικά προϊόντα - Χειροπέδες σε 30χρονο - Δείτε φωτογραφία
Νέος γύρος διαδηλώσεων στη Γαλλία με 70.000 αστυνομικούς στους δρόμους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λετυμπιώτης: Οι νέοι να κατανοήσουν τις αξίες που οδήγησαν τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ στη θυσία

 07.11.2026 - 09:02
Επόμενο άρθρο

Έξαλλος πολίτης ξεσπά μετά την κλοπή των υαλοκαθαριστήρων του: «Έχω μωρά και άνεργη σύζυγο»

 07.11.2026 - 09:10
Λευκωσία: Κατήγγειλε στον ΟΗΕ τις τουρκικές ενέργειες στην ΑΟΖ - Απέστειλε επιστολή στον Γκουτέρες

Λευκωσία: Κατήγγειλε στον ΟΗΕ τις τουρκικές ενέργειες στην ΑΟΖ - Απέστειλε επιστολή στον Γκουτέρες

Νέα κλιμάκωση των τουρκικών ενεργειών σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας καταγγέλλει η Λευκωσία με επιστολή της Μόνιμης Αντιπροσώπου της στον ΟΗΕ Πρέσβεως Μαρίας Μιχαήλ προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λευκωσία: Κατήγγειλε στον ΟΗΕ τις τουρκικές ενέργειες στην ΑΟΖ - Απέστειλε επιστολή στον Γκουτέρες

Λευκωσία: Κατήγγειλε στον ΟΗΕ τις τουρκικές ενέργειες στην ΑΟΖ - Απέστειλε επιστολή στον Γκουτέρες

  •  07.11.2026 - 08:32
Χριστοδουλίδης για την αναβάθμιση από τη Fitch: «Χτίζουμε μια πιο ασφαλή βάση για τις επόμενες γενιές»

Χριστοδουλίδης για την αναβάθμιση από τη Fitch: «Χτίζουμε μια πιο ασφαλή βάση για τις επόμενες γενιές»

  •  07.11.2026 - 08:41
Συνεχίζεται η ένταση στο Αιγαίο: Η Τουρκία σήκωσε UAV, επιτηρεί την περιοχή που θα ποντιστεί το καλώδιο

Συνεχίζεται η ένταση στο Αιγαίο: Η Τουρκία σήκωσε UAV, επιτηρεί την περιοχή που θα ποντιστεί το καλώδιο

  •  07.11.2026 - 07:17
Από την Ολγκίν και την Μονή Αββακούμ μέχρι τον φόνο της Όλγας και τις δικαστικές υποθέσεις: Τα γεγονότα που σημάδεψαν την εβδομάδα

Από την Ολγκίν και την Μονή Αββακούμ μέχρι τον φόνο της Όλγας και τις δικαστικές υποθέσεις: Τα γεγονότα που σημάδεψαν την εβδομάδα

  •  07.11.2026 - 07:42
Ανακύκλωση στην Κύπρο: Τι αλλάζει για τα νοικοκυριά και το «Πληρώνω Όσο Πετώ» - Σχεδόν 5 εκατομμύρια για την τριετία 2027-2029

Ανακύκλωση στην Κύπρο: Τι αλλάζει για τα νοικοκυριά και το «Πληρώνω Όσο Πετώ» - Σχεδόν 5 εκατομμύρια για την τριετία 2027-2029

  •  07.11.2026 - 07:45
Γέμισε το όχημά του με λαθραία καπνικά προϊόντα - Χειροπέδες σε 30χρονο - Δείτε φωτογραφία

Γέμισε το όχημά του με λαθραία καπνικά προϊόντα - Χειροπέδες σε 30χρονο - Δείτε φωτογραφία

  •  07.11.2026 - 08:19
Σαρωτικοί έλεγχοι της Αστυνομίας σε όλη την Κύπρο – 4 συλλήψεις και εκατοντάδες καταγγελίες μέσα σε ένα βράδυ

Σαρωτικοί έλεγχοι της Αστυνομίας σε όλη την Κύπρο – 4 συλλήψεις και εκατοντάδες καταγγελίες μέσα σε ένα βράδυ

  •  07.11.2026 - 07:40
Ετοιμαστείτε: Παραμένει άστατος ο καιρός - Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Ετοιμαστείτε: Παραμένει άστατος ο καιρός - Έρχονται βροχές και καταιγίδες

  •  07.11.2026 - 07:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα