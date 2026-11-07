Συνεχίζεται η ένταση στο Αιγαίο: Η Τουρκία σήκωσε UAV, επιτηρεί την περιοχή που θα ποντιστεί το καλώδιο

Την ίδια ώρα, τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος με διακριτικό VATOZ17 πραγματοποιεί πτήσεις επιτήρησης νότια της Καρπάθου, στην περιοχή από την οποία προβλέπεται να περάσει το υποθαλάσσιο καλώδιο.

«Οι εργασίες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου VB Abeille Marengo, θα προχωρήσουν βάσει του επιχειρησιακού προγραμματισμού της εταιρείας, σε ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα και σε περιοχές ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας», τονίζουν ελληνικές διπλωματικές πηγές απαντώντας στην προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών. Οι ίδιες πηγές, προσθέτουν με νόημα πως «το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας είναι σαφές και δεν χωρεί διαφορετικών ερμηνειών».

Τουρκικό UAV επιτηρεί την περιοχή νότια της Καρπάθου

Την ίδια ώρα, έντονη είναι η δραστηριότητα τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, με πτήσεις που εκτείνονται από την περιοχή της Κεσάνης έως την Κάρπαθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουρκικό UAV, με διακριτικό VATOZ17, πετά νότια της Καρπάθου, πραγματοποιώντας επαναλαμβανόμενους κύκλους επιτήρησης στην περιοχή όπου πρόκειται να ποντιστεί το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.

Πρόκειται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, για μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου AKINCI ή ANKA, το οποίο απογειώθηκε από τη ναυτική βάση του Ντάλαμαν και εκτελεί αποστολή αποσαφήνισης της εικόνας επιφανείας, με σκοπό την παρακολούθηση της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Το UAV εμφανίζεται να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί κατά διαστήματα τον πομπό εντοπισμού του, με αποτέλεσμα να μην είναι συνεχώς ορατό στα συστήματα παρακολούθησης πτήσεων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είναι το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που επιχειρεί πλησιέστερα στην περιοχή των προγραμματισμένων εργασιών.

Νωρίτερα την Παρασκευή, η Τουρκία με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών κλιμάκωσε τον εκβιασμό, δηλώνοντας πως απαιτεί την υποβολή αιτήματος αδειοδότησης των ερευνών προς τις τουρκικές Αρχές για τις έρευνες που θα γίνουν σε περιοχές της «τουρκικής υφαλοκρηπίδας», σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο δηλαδή.

Η αναφορά του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών είναι ακόμη πιο προβληματική, καθώς η Άγκυρα, σύμφωνα με τη μονομερή κατάθεση των εξωτερικών ορίων της υποτιθέμενης ΑΟΖ της, επιχερει να επικαλύψει και την περιοχή της ελληνικής ΑΟΖ βάσει της Ελληνοαιγυπτιακής Συμφωνίας.

Το τουρκικό υπουργείο, δηλώνοντας ότι έχει ακυρώσει τις NAVTEX της Ελλαδας και της Κύπρου, δείχνει να παζαρεύει μέχρι την τελευταία στιγμή, ώστε να εξασφαλίσει ένα αίτημα άδειας που θα δικαιολογήσει και στο εσωτερικό της χώρας τη συνέχιση των ερευνών.

Προειδοποιεί δε για την «αποφασιστικότητα να προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο», υιοθετώντας, όπως λέει, στην περιοχή «μια προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία, τον διάλογο και τον συντονισμό».

Στην ανακοίνωσή του τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει:

Έγινε γνωστό ότι πλοίο υπό γαλλική σημαία αποπειράθηκε να πραγματοποιήσει θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες χωρίς άδεια, με σκοπό την εγκατάσταση υποθαλάσσιου καλωδίου, εντός της υφαλοκρηπίδας μας, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήσαμε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020.

Οι μη εξουσιοδοτημένες αναγγελίες προς ναυτιλλομένους που εκδόθηκαν για τον σκοπό αυτό από την Ελλάδα και την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου [ενν. την Κυπριακή Δημοκρατία] ακυρώθηκαν από τη χώρα μας.

Για το τμήμα των δραστηριοτήτων που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει το εν λόγω πλοίο και το οποίο εμπίπτει στα όρια της υφαλοκρηπίδας μας, δεν έχει υποβληθεί στη χώρα μας αίτημα άδειας, σύμφωνα με τους εθιμικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.

Η αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο είναι απόλυτη και θα συνεχίσουμε να υιοθετούμε στην περιοχή μια προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία, τον διάλογο και τον συντονισμό.

Η «μάχη» των NAVTEX

Το απόγευμα της Παρασκευής είχε δοθεί μια μικρή «μάχη» μεταξύ των ελληνικών και κυπριακών και αφετέρου των τουρκικών Αρχών με την έκδοση σειράς NAVTEX.

Η ελληνική NAVTEX καλύπτει ολόκληρη τη διαδρομή πόντισης του καλωδίου μέχρι και την κυπριακή ΑΟΖ. Στο τμήμα των περιοχών βόρεια της Κρήτης, που περιλαμβάνουν και διεθνή ύδατα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι έρευνες, ακόμη και μετά το επεισόδιο της Κάσου. Το κύριο τμήμα των ερευνών που απομένει αφορά την περιοχή ανατολικά της Κάσου, μέχρι τα όρια της κυπριακής ΑΟΖ.

Δείτε τη NAVTEX της Ελλάδας:





Δείτε τη NAVTEX της Κύπρου

Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη με τον ομόλογό του της Κυπριακής Δημοκρατίας K. Κόμπο στο πλαίσιο του στενού συντονισμού των δύο χωρών.

Η τουρκική αντι-NAVTEX

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, η Άγκυρα εξέδωσε αντι-NAVTEX με την οποία αμφισβητεί την ελληνική αναγγελία για το γαλλικό ερευνητικό πλοίο που θα πραγματοποιήσει εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ισχυριζόμενη ότι μέρος της περιοχής βρίσκεται εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας και απαιτώντας τη συγκατάθεσή της για τη διεξαγωγή των ερευνών.

Δείτε τη NAVTEX της Τουρκίας





Με την αντι-NAVTEX 1105/26, η Άγκυρα επαναφέρει στο τραπέζι την επιστολή που είχε αποστείλει στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020 (A/74/757), υποστηρίζοντας ότι τμήμα της περιοχής των ερευνών βρίσκεται εντός της υφαλοκρηπίδας που έχει μονομερώς δηλώσει.

Το επόμενο βήμα της τουρκικής αμφισβήτησης είναι ακόμη πιο χαρακτηριστικό. Η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι δεν έχει χορηγήσει άδεια για τις συγκεκριμένες έρευνες, χαρακτηρίζει την ελληνική NAVTEX «μη εξουσιοδοτημένη» και αξιώνει όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες σε θαλάσσιες περιοχές που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της να συντονίζονται με τις τουρκικές αρχές.

Πρόκειται για ευθεία αμφισβήτηση των αρμοδιοτήτων της ελληνικής πλευράς, με την Τουρκία να επιχειρεί να εμφανίσει ως προϋπόθεση των εργασιών τη δική της συγκατάθεση, επικαλούμενη διεκδικήσεις που η Αθήνα δεν αναγνωρίζει. Η μονομερής κατάθεση συντεταγμένων στον ΟΗΕ, άλλωστε, δεν συνιστά αναγνώριση των τουρκικών αξιώσεων ούτε οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας.

Πηγή: protothema.gr