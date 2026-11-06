ΠτΔ: Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας- «Σαφή μηνύματα προς την Άγκυρα»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στους διαχρονικούς δεσμούς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την Κύπρο, σημειώνοντας ότι χιλιάδες Κύπριοι απόφοιτοί του στελεχώνουν σήμερα σημαντικές θέσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της χώρας. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον αείμνηστο καθηγητή και πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ηλία Κουσκουβέλη για τη σημαντική συμβολή του στην ενίσχυση των σχέσεων με την Κύπρο και την ανάδειξη του Κυπριακού μέσα από εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η τιμητική αναγόρευσή του εντάσσεται στο πλαίσιο των στενών θεσμικών σχέσεων της Κύπρου με τη Θεσσαλονίκη και τα ακαδημαϊκά της ιδρύματα, εκφράζοντας τη βούλησή του για περαιτέρω ενδυνάμωσή τους.

Αποδεχόμενος την τιμητική διάκριση, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι αυτή αποτελεί, πέρα από προσωπική τιμή, και ένδειξη της αγάπης και της εκτίμησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προς την Κύπρο και τον λαό της.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ πολιτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, επισημαίνοντας ότι η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και της διπλωματικής εμπειρίας μπορεί να συμβάλει στην εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων στις σύγχρονες προκλήσεις.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, σημείωσε ότι η ιστορική αναδρομή στις πρωτοβουλίες και τα σχέδια επίλυσής του, από το 1948 μέχρι σήμερα, καταδεικνύει ότι οι προσπάθειες διευθέτησής του επηρεάζονταν διαχρονικά από τις εκάστοτε περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Υπογράμμισε παράλληλα ότι βασική προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η αναβάθμιση της διεθνούς της υπόστασης και η ενεργός συμμετοχή της στις περιφερειακές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις. Όπως ανέφερε, «στόχος μας είναι να προωθήσουμε την προστιθέμενη αξία και ρόλο που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία στη διαμόρφωση των περιφερειακών και ευρωπαϊκών εξελίξεων, κάτι το οποίο θα βοηθήσει και στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, αλλά και στο περιεχόμενο μιας ενδεχόμενης λύσης», η οποία δεν μπορεί παρά να είναι συμβατή με τις αρχές, τις αξίες, αλλά προπάντων, με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Επισήμανε επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, προσεγγίζεται μέσα από μια διαφορετική οπτική. «Με μια εξωτερική πολιτική που δεν είναι πλέον μονοθεματική, η Κύπρος έχει πλέον μετατραπεί σε σημείο θετικής αναφοράς και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή» είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε παράλληλα ότι η Κύπρος αναγνωρίζεται ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης, που συμβάλλει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα μιας περιοχής, με ιδιαίτερη σημασία τόσο για την ΕΕ όσο και για τη διεθνή κοινότητα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες που καταβάλλει η Κυβέρνησή του για μεταρρυθμίσεις, εκσυγχρονισμό των θεσμών, ενίσχυση του Κράτους Δικαίου, αντιμετώπιση της διαφθοράς και του μεταναστευτικού, καθώς και ενίσχυση της ασφάλειας και της κοινωνικής πρόνοιας. Υπογράμμισε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι μια ισχυρή οικονομία, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία επέστρεψε, για πρώτη φορά μετά το 2011, στην επενδυτική βαθμίδα «Α» από όλους τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Παράλληλα, ανέφερε ότι η δραστική μείωση του δημόσιου χρέους κάτω από το 50%, σε συνδυασμό με το δημοσιονομικό πλεόνασμα και την ανεργία στο 3,6%, το χαμηλότερο ποσοστό από το 2008, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ουσιαστική στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε ότι στόχος είναι η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε ένα κράτος ελεύθερο και κυρίαρχο σε όλη την επικράτειά του, χωρίς στρατό κατοχής, χωρίς εγγυητές, χωρίς επεμβατικά δικαιώματα και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κυπριακού Ελληνισμού για τη διαχρονική στήριξη της ελληνικής πολιτείας και του ελληνικού λαού.

Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι η αναγόρευση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Επίτιμο Διδάκτορα αποτελεί αναγνώριση της επιστημονικής του συγκρότησης, της διπλωματικής του εμπειρίας και της δημόσιας προσφοράς του. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, «η απονομή ενός τιμητικού ακαδημαϊκού τίτλου δεν αποτελεί απλώς μια συμβολική χειρονομία προς ένα πρόσωπο που κατέχει ένα υψηλό δημόσιο αξίωμα», αλλά εκφράζει την εκτίμηση για το έργο και τη διαδρομή του τιμώμενου. Παράλληλα, υπογράμμισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό της τελετής για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, επισημαίνοντας ότι οι δεσμοί του με την Κύπρο έχουν οικοδομηθεί μέσα από τη φοίτηση Κυπρίων φοιτητών, τις πανεπιστημιακές συνεργασίες και τις κοινές εκπαιδευτικές και ερευνητικές πρωτοβουλίες

«Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σας υποδέχεται σήμερα όχι μόνο ως τον ανώτατο πολιτειακό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και ως έναν άνθρωπο της επιστήμης, της διπλωματίας και της δημόσιας προσφοράς», ανέφερε ο Πρύτανης, τονίζοντας ότι, σε μια κρίσιμη περίοδο για τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο «αναδεικνύονται ο ρόλος και η προσωπικότητά σας ως πολιτικού ηγέτη, ως πατριώτη και ως εκφραστή των αισθημάτων και των δικαίων του λαού της Κύπρου».

Στο χαιρετισμό του, ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης, Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου, ανέφερε ότι η αναγόρευση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών «αποτελεί μια πράξη αναγνώρισης της διαδρομής του στον χώρο της διπλωματίας, της διεθνούς πολιτικής και των διεθνών σχέσεων, καθώς και μια ευκαιρία ανάδειξης της διαχρονικής και αδιάρρηκτης σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου».

Επεσήμανε επίσης ότι η σημερινή εκδήλωση αποτελεί και μια ξεχωριστή στιγμή για τις σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου, οι οποίες εδράζονται στην κοινή ιστορία, γλώσσα, πολιτισμό και στη διαχρονική συνείδηση κοινής ευθύνης απέναντι στον Ελληνισμό. «Η Κύπρος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ελληνισμού, αλλά ταυτόχρονα ένα κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος, με τη δική του διεθνή παρουσία, τις δικές του θεσμικές υποχρεώσεις και τον δικό του σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή και περιφερειακή πραγματικότητα» είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης κ. Δημήτρης Κούβελας, ο οποίος, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Βουλής της Ελληνικής Δημοκρατίας, απηύθυνε χαιρετισμό και αναφέρθηκε στη σημασία της εκδήλωσης, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι «τιμώντας σήμερα τον διπλωμάτη που έγινε ηγέτης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τιμά μια αξία που διδάσκεται καθημερινά σε αυτόν τον χώρο: ότι η διεθνής αξιόπιστη συνεργασία, βασισμένη στη νομιμότητα και η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών μας είναι ζωντανά πολιτικά εργαλεία και δύναμη σε ταραγμένους καιρούς, που η Ευρώπη δοκιμάζεται από γεωπολιτικές αναταράξεις και κρίσεις ασφάλειας».

Ακολούθως, ο Αντιπρύτανης Σπύρος Λίτσας παρουσίασε το έργο και την προσφορά του τιμώμενου. Αναφέρθηκε στο ακαδημαϊκό έργο του Προέδρου Χριστοδουλίδη, το οποίο «συνδυάζει ιστορική εμβάθυνση, θεωρητική ευαισθησία και πολιτική διορατικότητα», καθώς και στη διαχρονική προσήλωσή του στην αρχή ότι το υφιστάμενο status quo της διαίρεσης της Κύπρου δεν μπορεί να αποτελέσει λύση.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενσαρκώνει την αποστολή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τη διαμόρφωση επιστημόνων που συνδυάζουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση με ουσιαστική πολιτική και διεθνή παρουσία. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Ο Νίκος Χριστοδουλίδης μάς υπενθυμίζει ότι η επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων δεν είναι το απότοκο Δελφικών χρησμών, αλλά η αναγκαιότητα της Ορθολογικής Σκέψης και της Πολιτικής αυτενέργειας». Καταλήγοντας, σημείωσε: «Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών δεν σας τιμούν μόνον, κ. Πρόεδρε· σας υποδέχονται ως έναν από τους δικούς τους».

Διαβάζοντας το σκεπτικό της απόφασης για την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Κωνσταντινίδης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «η συνδυασμένη ακαδημαϊκή, διπλωματική, αλλά και πολιτική διαδρομή του τιμώμενου προσφέρει ένα σπάνιο διεθνές παράδειγμα διασύνδεσης θεωρίας και πράξης, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους φοιτητές και την ερευνητική κοινότητα του Πανεπιστημίου». Επεσήμανε παράλληλα ότι η αναγόρευση του Προέδρου Χριστοδουλίδη σε Επίτιμο Διδάκτορα «ενισχύει το διεθνές κύρος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενώ ανοίγει προοπτικές για περαιτέρω ακαδημαϊκές συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου».

Καταλήγοντας, ο κ. Κωνσταντινίδης είπε ότι «σε μια περίοδο, κατά την οποία το Κυπριακό παραμένει ένα αγκάθι στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας, αλλά και ένα σεισμογενές ρήγμα στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου, η τιμητική αναγνώριση του ανώτατου πολιτειακού άρχοντα της Κύπρου από το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας ενισχύει το μήνυμα της προσήλωσης στη διεθνή νομιμότητα και την προστασία της εθνικής κυριαρχίας».

Στην τιμητική εκδήλωση της αναγόρευσης παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Ελλάδας κ. Γιώργος Φλωρίδης, o Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, η Υφυπουργός Εργασίας της Ελλάδας κα Άννα Ευθυμίου, εκπρόσωποι της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτειακής ηγεσίας, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών, φορέων και συλλόγων.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνόδευσαν ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Γιάννης Αντωνίου, ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα κ. Σταύρος Αυγουστίδης, ο Γενικός Πρόξενος στη Θεσσαλονίκη κ. Κωνσταντίνος Πολυκάρπου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.