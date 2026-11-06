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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τούρκος Υπουργός Ενέργειας: Ανοιχτός σε ενεργειακή συνεργασία με Ελλάδα - Τι δήλωσε

 06.11.2026 - 19:16
Τούρκος Υπουργός Ενέργειας: Ανοιχτός σε ενεργειακή συνεργασία με Ελλάδα - Τι δήλωσε

Ανοιχτός σε ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, παρουσιάζοντας παράλληλα τις προτάσεις της Άγκυρας για ηλεκτρική διασύνδεση της κατεχόμενης Κύπρου με την Τουρκία και κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου, ο οποίος θα μπορούσε μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί και για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη.

Μιλώντας σε εκπροσώπους διεθνών δημοσιογραφικών οργανισμών και ξενόγλωσσων μέσων ενημέρωσης, στο Χρηματοοικονομικό Κέντρο της Κωνσταντινούπολης, ο Τούρκος Υπουργός δήλωσε ότι επιθυμεί ευρύτερη ενεργειακή συνεργασία με την Αθήνα.

«Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με την Ελλάδα, θα συνεργαζόμουν με μεγάλη χαρά. Γιατί όχι; Μιλάμε για μια ευρύτερη συνεργασία», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην Κύπρο, ο κ. Μπαϊρακτάρ υποστήριξε ότι η Τουρκία είχε καταρτίσει σχέδιο για την ηλεκτροδότηση του νησιού μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου, με στόχο την παροχή φθηνότερης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη μείωση της εξάρτησης από το μαζούτ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία προσέφυγαν στις Βρυξέλλες, μετατρέποντας ένα τεχνικό ζήτημα σε πολιτική διαφωνία.

Όπως ισχυρίστηκε, επειδή η Τουρκία είναι συνδεδεμένη με το ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ENTSO-E, απαιτούνταν τεχνική έγκριση για τη νέα διασύνδεση, η οποία τελικά δεν δόθηκε έπειτα από τις ελληνικές και κυπριακές ενστάσεις.

Ο Τούρκος Υπουργός ανέφερε επίσης ότι είχε προτείνει στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να επιτραπεί σε εταιρείες να πωλούν ηλεκτρική ενέργεια στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω της σχεδιαζόμενης σύνδεσης, αλλά η πρόταση, όπως υποστήριξε, απορρίφθηκε για πολιτικούς λόγους.

Ο κ. Μπαϊρακτάρ παρουσίασε επίσης σχέδιο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα, μέσω του οποίου θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με μικρότερη εξάρτηση από το μαζούτ.

Όπως ανέφερε, υπό κατάλληλες συνθήκες θα μπορούσε να πωλείται ηλεκτρική ενέργεια και στο "νότιο τμήμα" του νησιού.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο αγωγός θα μπορούσε να λειτουργήσει και αντίστροφα, επιτρέποντας τη μεταφορά φυσικού αερίου που ενδεχομένως θα ανακαλυφθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσω Κύπρου και Τουρκίας, προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό, μια τέτοια υποδομή θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική διαδρομή ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης.

Ο κ. Μπαϊρακτάρ αναφέρθηκε ακόμη στα σχέδια επέκτασης των δραστηριοτήτων της τουρκικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου TPAO στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και στη συνέχιση των ερευνών στην περιοχή Γκαμπάρ και στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Σε σχέση με το τουρκολιβυκό μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας, υποστήριξε ότι δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες δραστηριοποίησης για τις δύο χώρες, διευκρινίζοντας ότι οι αποφάσεις για την πραγματοποίηση ερευνών βασίζονται σε οικονομικά κριτήρια.

Ο Τούρκος Υπουργός ανέφερε ότι η Άγκυρα εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο ενεργειακής δραστηριοποίησης στη Συρία, στο Ιράκ και στις θαλάσσιες περιοχές του Λιβάνου, πέραν των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της στη Σομαλία και το Πακιστάν.

Όπως σημείωσε, οι ημερήσιες ενεργειακές ανάγκες της Τουρκίας αντιστοιχούν σε περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, καθιστά απαραίτητη τη διαφοροποίηση των πηγών και των διαδρομών ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας.

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