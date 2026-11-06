Ανείπωτη τραγωδία: Βρέφος πέθανε λίγες ώρες μετά τη γέννα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα γέννησε το βρέφος στο σπίτι της οικογένειας με φυσιολογικό τοκετό όμως μόλις λίγες ώρες αργότερα το μωρό άφησε την τελευταία του πνοή.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση επιχειρούν να ξετυλίξουν το κουβάρι των γεγονότων, εστιάζοντας στις κρίσιμες ώρες από τη γέννηση του βρέφους μέχρι τη διαπίστωση του θανάτου του προκειμένου να διαπιστώσουν αν ο θάνατος του οφείλεται σε σε εξωγενείς παράγοντες.

Όπως προαναφέρθηκε, η γυναίκα γέννησε στο σπίτι της. Σύμφωνα με πληροφορίες μετά τον τοκετό το βρέφος δεν ανέπνεε κανονικά, στη συνέχεια ωστόσο, φέρεται να παρουσίασε σημάδια ζωής.

Λίγες ώρες αργότερα όμως κατέρρευσε. Το μωρό μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Φως στα αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση ενώ στο μικροσκόπιο των αστυνομικών έχουν μπει οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο τοκετός, οι ενέργειες που έγιναν αμέσως μετά τη γέννηση, αλλά και το πώς αντιμετωπίστηκαν τα πρώτα σημάδια που ενδεχομένως μαρτυρούσαν ότι το βρέφος αντιμετώπιζε πρόβλημα.

Πηγή: protothema.gr