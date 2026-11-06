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ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά σήμερα στην Πάτρα η δίκη της Μουρτζούκου για τις δολοφονίες τριών βρεφών, δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

 06.11.2026 - 07:44
Ξεκινά σήμερα στην Πάτρα η δίκη της Μουρτζούκου για τις δολοφονίες τριών βρεφών, δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

Για σήμερα, Παρασκευή έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας η δίκη της 26χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία αντιμετωπίζει μία σειρά από κατηγορίες.

Ειδικότερα, η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η ίδια βρίσκεται από χθες, Πέμπτη (5/11), στο Τμήμα Μεταγωγών της Πάτρας, όπου μεταφέρθηκε από τις φυλακές Ελαιώνα Θηβών, στις οποίες κρατούνταν.

Υπενθυμίζεται ότι στο εισαγγελικό κείμενο αναφέρεται πως η κατηγορούμενη «απολάμβανε χωρίς ενοχή να σκοτώνει πρόσωπα του περιβάλλοντός της», ενώ επισημαίνεται ότι δεν φαίνεται να αναπτύσσει συναισθηματικούς δεσμούς με ανθρώπους γύρω της.

Το κατηγορητήριο για την Μουρτζούκου
Η πρώτη υπόθεση τοποθετείται χρονικά στα Χριστούγεννα του 2020, όταν η Ειρήνη Μουρτζούκου φέρεται να αποπειράθηκε να δολοφονήσει την πρώην σύντροφό της.

Ακολούθησε, στις 4 Φεβρουαρίου 2021, η δολοφονία του έξι μηνών βρέφους της φίλης της, Κατερίνας, ενώ στις 19 Ιουνίου 2022 σημειώθηκε η δολοφονία του πρώτου παιδιού της Μουρτζούκου, σε ηλικία μόλις 19 ημερών, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Η τελευταία από τις τρεις ανθρωποκτονίες βρεφών που της αποδίδονται σημειώθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2023, όταν πέθανε η δεύτερη κόρη της σε ηλικία δύο μηνών.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας
Από την πλευρά της, η Αστυνομία αναμένεται να λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας μέσα και έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας και να αποτραπούν τυχόν εντάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τις προηγούμενες μεταγωγές της Ειρήνης Μουρτζούκου στα δικαστήρια της Πάτρας, είχαν σημειωθεί αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένους πολίτες, τόσο κατά την άφιξη όσο και κατά την αποχώρησή της, με αποτέλεσμα να έχει κριθεί αναγκαία η παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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