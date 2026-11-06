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LIFESTYLE

Η Ριάνα έγινε σέξι «χριστουγεννιάτικο δώρο» για τους followers της: «Όταν είσαι στη λίστα των άτακτων», δείτε φωτογραφίες

 06.11.2026 - 07:35
Η Ριάνα έγινε σέξι «χριστουγεννιάτικο δώρο» για τους followers της: «Όταν είσαι στη λίστα των άτακτων», δείτε φωτογραφίες

Ένα πρόωρο χριστουγεννιάτικο δώρο έκανε η Ριάνα για τους εκατομμύρια followers της στα social media ποζάροντας με αποκαλυπτικά κόκκινα εσώρουχα.

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Με το Κυπριακό να βρίσκεται σε μια νέα περίοδο έντονων διπλωματικών διεργασιών, η σημερινή παράνομη επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στα κατεχόμενα, αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα. Μία μόλις εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση των δύο ηγετών με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η Άγκυρα καλείται να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, απέναντι στις τελευταίες προτάσεις για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).

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