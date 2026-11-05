Σοκ στον χώρο της μόδας: Έφυγε από τη ζωή Ελληνίδα καλλονή που στέφθηκε η ωραιότερη της Ευρώπης - Φωτογραφία

Η Ελευθερία Σιφναίου είχε διαγράψει τη δική της πορεία στο μόντελινγκ, με κορυφαία στιγμή την ανάδειξή της σε «Europe Face of the Year» το 2002. Στη συνέχεια, ωστόσο, επέλεξε να απομακρυνθεί από τις πασαρέλες και τις φωτογραφίσεις, προκειμένου να αφοσιωθεί σε μια διαφορετική μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, την κεραμική, που αποτελούσε μεγάλη της αγάπη.



Η φίλη της Άντζελα Τράνταλη έκανε γνωστή την απώλεια της με μια ανάρτηση στο facebook, στην οποία έγραψε: «Γνωριστήκαμε στην agence, γίναμε φίλες, κάναμε διακοπές, βγαίναμε τα βράδια, χορεύαμε και γελάγαμε πολύ… Πάντα γελάγαμε πολύ… Μου έστειλες αυτό το Πολαρόιντ ένα βράδυ από τότε… Σε πήρα την Παρασκευή και δεν απάντησες…Σου έστειλα μήνυμα “όλα οκ κορίτσι;”. Δεν είπες τίποτα σε κανέναν… Απίστευτη. Απίστευτο», έγραψε στην ανάρτηση της.

Ποια ήταν η Ελευθερία Σιφναίου

Γεννημένη στην Αθήνα, η Ελευθερία Σιφναίου επέλεξε να ακολουθήσει τον δρόμο της μόδας, πραγματοποιώντας σπουδές στο σχέδιο μόδας στο Μιλάνο, όπου ξεκίνησε και η επαγγελματική της ενασχόληση με το μόντελινγκ.



Σημαντική στιγμή στην πορεία της υπήρξε το 2002, όταν κατέκτησε τον τίτλο «Europe Face of the Year», ανοίγοντας τον δρόμο για συνεργασίες με καταξιωμένους εκπροσώπους της ελληνικής μόδας, ανάμεσά τους ο Λάκης Γαβαλάς και ο Βασίλειος Κωστέτσος.

Παράλληλα με τη δραστηριότητά της στον χώρο της μόδας, είχε αποκτήσει γνώσεις στο μάρκετινγκ, τη διοίκηση επιχειρήσεων και τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων. Σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής της, επέλεξε να αλλάξει επαγγελματική κατεύθυνση, αφήνοντας πίσω της την καριέρα του μοντέλου για να αφιερωθεί στην κεραμική.