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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η καταγγελία πολίτη που προκαλεί ερωτήματα - «Δεν μπορούσα να οδηγήσω, έπρεπε να πάω στα επείγοντα»

 05.11.2026 - 09:09
Η καταγγελία πολίτη που προκαλεί ερωτήματα - «Δεν μπορούσα να οδηγήσω, έπρεπε να πάω στα επείγοντα»

Καταγγελία για την εξυπηρέτηση από υπηρεσία ταξί στην Κύπρο φέρνει στο προσκήνιο πολίτης, ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μεταφορά προς το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και αδυνατούσε να οδηγήσει.

Σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πολίτης αναφέρει ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με υπηρεσία ταξί, ζητώντας όχημα προκειμένου να μεταβεί στο νοσοκομείο. Όπως εξηγεί, η κατάσταση της υγείας του δεν του επέτρεπε να οδηγήσει, ωστόσο δεν θεωρούσε ότι υπήρχε λόγος να καλέσει ασθενοφόρο.

Η απάντηση που έλαβε, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ήταν ότι δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός στην περιοχή του για να τον παραλάβει.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι εξήγησε εκ νέου πως έπρεπε να μεταβεί στα επείγοντα, ζητώντας παράλληλα από τον συνομιλητή του να τον ενημερώσει κατά πόσο υπήρχε κάποια άλλη υπηρεσία ή εναλλακτικός τρόπος μεταφοράς που θα μπορούσε να τον εξυπηρετήσει.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει, δεν έλαβε καμία περαιτέρω καθοδήγηση ή βοήθεια.

Μέσα από την ανάρτησή του, ο πολίτης εκφράζει την απορία και τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η εξυπηρέτηση ενός πελάτη φαίνεται, όπως υποστηρίζει, να εξαρτάται από το κατά πόσο ένα δρομολόγιο είναι οικονομικά συμφέρον για τον οδηγό, ακόμη και όταν πρόκειται για κάποιον που χρειάζεται να μεταβεί στο νοσοκομείο.

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