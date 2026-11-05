Μαφιόζικο χτύπημα: Οι επτά πυροβολισμοί, οι κάμερες που δεν λειτουργούσαν και το σενάριο εκφοβισμού

Πρόκειται για το δεύτερο χτύπημα εναντίον της οικογένειας μέσα σε διάστημα τριών μηνών, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες των ανακριτών ότι πίσω από τις επιθέσεις ενδεχομένως να κρύβεται προσπάθεια αποστολής μηνύματος προς τον κατάδικο.

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον της κατοικίας 76χρονου Ελληνοκύπριου στην Ορμήδεια.

Εκείνη την ώρα, στο σπίτι βρίσκονταν ο 76χρονος, η σύζυγός του και η κόρη τους, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός.

Από τις εξετάσεις στη σκηνή διαπιστώθηκε ότι οι δράστες έριξαν συνολικά επτά πυροβολισμούς, πλήττοντας τόσο την πρόσοψη της κατοικίας όσο και το όχημα του 76χρονου, στα οποία προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Τους πυροβολισμούς αντιλήφθηκε η σύζυγος του ιδιοκτήτη.

Στο μικροσκόπιο κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης

Οι ανακριτές επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά την επίθεση, αξιολογώντας υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η ανταποκρίτρια του Alpha, Κατερίνα Ιωάννου, οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν κατά πόσον οι δράστες χρησιμοποίησαν αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής τους.

Το έργο των ανακριτών φαίνεται να δυσχεραίνει το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα από τα κλειστά κυκλώματα της περιοχής ήταν απενεργοποιημένα.

Από τη σκηνή έχουν παραληφθεί κάλυκες, οι οποίοι αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο των ερευνών, ενώ συνεχίζεται η συλλογή και αξιολόγηση οπτικού υλικού.

Σενάριο εκφοβισμού του ισοβίτη εξετάζουν οι Αρχές

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο ενδεχόμενο η νέα επίθεση να συνδέεται με την προηγούμενη εγκληματική ενέργεια σε βάρος της ίδιας οικογένειας.

Οι ανακριτές εξετάζουν κατά πόσον οι δράστες επιχείρησαν να στείλουν ακόμη ένα προειδοποιητικό μήνυμα στον 48χρονο, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στις Κεντρικές Φυλακές για το τετραπλό φονικό στην Αγία Νάπα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι έρευνες αναμένεται να επεκταθούν και εντός των Κεντρικών Φυλακών, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν στοιχεία που ενδεχομένως να φωτίσουν τα κίνητρα και την ταυτότητα των δραστών.

Είχε προηγηθεί ενέδρα κατά του αδελφού του

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Αύγουστο είχε σημειωθεί ακόμη μία ένοπλη επίθεση, αυτή τη φορά με στόχο τον αδελφό του ισοβίτη.

Άγνωστοι είχαν στήσει ενέδρα σε κοντινή απόσταση από την κατοικία του και, την ώρα που επέστρεφε από την εργασία του, άνοιξαν πυρ εναντίον του οχήματός του.

Η χρονική εγγύτητα των δύο περιστατικών, σε συνδυασμό με τη συγγενική σχέση των προσώπων που βρέθηκαν στο στόχαστρο, αποτελεί βασικό στοιχείο που αξιολογούν οι ανακριτές.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, αναζητώντας στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών και στη διαλεύκανση της υπόθεσης.