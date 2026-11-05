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ΕΛΛΑΔΑ

Revenge porn σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη: Μαθητές αφαίρεσαν τα ρούχα συμμαθητριών τους με χρήση AI

 05.11.2026 - 09:46
Revenge porn σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη: Μαθητές αφαίρεσαν τα ρούχα συμμαθητριών τους με χρήση AI

Περιστατικό revenge porn σε Γυμνάσιο στη Θεσσαλονίκη, με δύο μαθητές, χρησιμοποιώντας την AI, να δημιουργούν ψεύτικες φωτογραφίες, με άσεμνο περιεχόμενο, πέντε μαθητριών διακινώντας τες παράλληλα στο σχολείο.

Με το που έγινε γνωστό το περιστατικό εκδικητικής πορνογραφίας στην πόλη, οι φωτογραφίες διαγράφηκαν, ενώ στους μαθητές που δημιούργησαν τις φωτογραφίες επιβλήθηκε από τον σύλλογο διδασκόντων τριήμερη και πενθήμερη αποβολή.

Οι μαθητές του σχολείου στη Θεσσαλονίκη, αξιώνοντας πιο αυστηρές ποινές των δραστών της ψηφιακής επίθεσης προχώρησαν σε κατάληψη, ενώ εξέδωσαν ψήφισμα συμπαράστασης στις πέντε μαθήτριες.

«Το περιστατικό που σημειώθηκε σε σχολική μονάδα της περιοχής μας, μας προκαλεί ανησυχία και μας υπενθυμίζει με τον πιο σαφή τρόπο ότι η προστασία των παιδιών στον φυσικό και ψηφιακό χώρο αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κότπσης.

Όπως διευκρίνισε, «από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε, κινητοποιήσαμε τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς μηχανισμούς, σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό με υπευθυνότητα, διακριτικότητα και απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών».

Από τη διεύθυνση εκπαίδευσης, όπως πρόσθεσε, δόθηκαν οι απαραίτητες κατευθύνσεις για την άμεση διερεύνηση του συμβάντος και την προστασία των παιδιών, ενώ αύριο θα βρίσκεται ψυχολόγος στο σχολείο για παροχή κάθε είδους βοήθειας.

«Το σχολείο οφείλει να είναι ένας χώρος εμπιστοσύνης, σεβασμού και ασφάλειας. Η προστασία της αξιοπρέπειας, της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων κάθε μαθητή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. Να σημειωθεί ότι η επιβολή ποινών σε μαθητές είναι αρμοδιότητα αποκλειστικά του Συλλόγου Διδασκόντων», κατέληξε ο κ. Κόπτσης, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην πρωτοβουλία των μαθητών του σχολείου, οι οποίοι με ψήφισμά τους εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στα κορίτσια.

Πηγή: protothema.gr

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