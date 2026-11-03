Καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία ιερέας στη Θεσσαλονίκη - Απείλησε να ξεκοιλιάσει την πρώην σύζυγό του

Αυτή τη φορά ο άνδρας, ο οποίος είχε καταδικαστεί και τον περασμένο Ιούνιο σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 18 μηνών για ενδοοικογενειακή βία ενώπιον ανηλίκου και του είχε επιβληθεί ο όρος της μη προσέγγισης της παθούσας, κάθισε στο «σκαμνί» του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης και κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 11 μηνών, με τριετή αναστολή.

Σύμφωνα με την καταγγελία της πρώην συζύγου του -η οποία τον έχει καταγγείλει και για βιασμό, με την υπόθεση αυτή να βρίσκεται στο στάδιο της ανάκρισης- το νέο περιστατικό συνέβη την περασμένη Κυριακή, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας προκειμένου ο ιερέας να συναντήσει τα τρία ανήλικα τέκνα τους.

Όπως είπε η γυναίκα, υπήρξε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, με τον ιερέα να την απειλεί, λέγοντας μεταξύ άλλων πως θα τη σκοτώσει και να της απευθύνει εκφράσεις με σεξουαλικό περιεχόμενο.

«Εκείνος με κάλεσε στο τηλέφωνο για να συνεννοηθούμε και στη διάρκεια της κουβέντας μας του είπα κάποια πράγματα για ένα από τα παιδιά μας που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τότε άρχισε να με βρίζει αισχρά και να με απειλεί λέγοντας πως θα με ξεκοιλιάσει», ανέφερε μεταξύ όσων είναι δυνατόν να αναπαραχθούν.

«Το μόνο που θέλω είναι να ζήσω ήσυχα με τα παιδιά μου», ανέφερε η παθούσα, επαναλαμβάνοντας πως έχει καταγγείλει τον 46χρονο και για βιασμό και πως η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της ανάκρισης. «Μετά την καταγγελία με καλόπιανε και στη συνέχεια με πίεζε να την αποσύρω», πρόσθεσε.

Στην απολογία του ο 46χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε πως η πρώην σύζυγός του τον κατήγγειλε για να τον εκδικηθεί: «Είναι μυθομανής και θέλει να με καταστρέψει. Δεν ισχύουν όσα αναφέρει, είχαμε μια πολύ όμορφη κουβέντα και δεν την εξύβρισα», ισχυρίστηκε. Όπως έκανε γνωστό, μετά και την πρώτη του καταδίκη έχει τεθεί σε αργία από τα ιερατικά του καθήκοντα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα