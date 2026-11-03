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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυπριακό: Μόλις 30 λεπτά κράτησε η συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ολγκίν - «Ελπίζω να έχουμε θετικά νέα»

 03.11.2026 - 16:18
Κυπριακό: Μόλις 30 λεπτά κράτησε η συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ολγκίν - «Ελπίζω να έχουμε θετικά νέα»

Μόλις μερικά λεπτά διήρκεσε η νέα συνάντηση του προέδρου της Δημοκρατίας, με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό.

Σύμφωνα με το κρατικό κανάλι, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν απέδωσε το σύντομο της συνάντησης, στο γεγονός ότι η παρουσία της στο Προεδρικό Μέγαρο, είχε ως μόνο στόχο να θέσει κάποια επιπλέον ερωτήματα στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Σημείωσε ότι η ίδια επέλεξε την δια ζώσης επαφή, αντί μία τηλεφωνική επικοινωνία.

Η κυρία Ολγκίν δήλωσε ότι εξακολουθεί να παραμένει αισιόδοξη, όσον αφορά το αποτέλεσμα του νέου κύκλου επαφών της.

Ερωτηθείσα κατά πόσον υπάρχουν νεότερα από πλευράς του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων σχετικά με την διάνοιξη νέου σημείου διέλευσης, ανέφερε ότι θα συναντηθεί εκ νέου αύριο με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, προσθέτοντας ότι ευελπιστεί πως θα προκύψουν θετικά νέα.

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Έντονη δυσαρέσκεια ΠτΔ προς Ολγκίν για τη συνάντηση με τον Τούρκο «πρέσβη» στα κατεχόμενα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εξέφρασε στην Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, την έντονη δυσαρέσκειά του για τη συνάντηση που είχε η κ. Ολγκίν με τον «πρέσβη» της Τουρκίας στα κατεχόμενα. Αυτό ανέφερε το απόγευμα της Τρίτης ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, μετά τη συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στο Προεδρικό, με την κ. Ολγκίν, κατόπιν αιτήματος της ίδιας.

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