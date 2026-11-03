Κυπριακό: Μόλις 30 λεπτά κράτησε η συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ολγκίν - «Ελπίζω να έχουμε θετικά νέα»

Σύμφωνα με το κρατικό κανάλι, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν απέδωσε το σύντομο της συνάντησης, στο γεγονός ότι η παρουσία της στο Προεδρικό Μέγαρο, είχε ως μόνο στόχο να θέσει κάποια επιπλέον ερωτήματα στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Σημείωσε ότι η ίδια επέλεξε την δια ζώσης επαφή, αντί μία τηλεφωνική επικοινωνία.

Η κυρία Ολγκίν δήλωσε ότι εξακολουθεί να παραμένει αισιόδοξη, όσον αφορά το αποτέλεσμα του νέου κύκλου επαφών της.

Ερωτηθείσα κατά πόσον υπάρχουν νεότερα από πλευράς του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων σχετικά με την διάνοιξη νέου σημείου διέλευσης, ανέφερε ότι θα συναντηθεί εκ νέου αύριο με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, προσθέτοντας ότι ευελπιστεί πως θα προκύψουν θετικά νέα.