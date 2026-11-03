Κυπριακό: Μόλις 30 λεπτά κράτησε η συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ολγκίν - «Ελπίζω να έχουμε θετικά νέα»

Έντονη δυσαρέσκεια ΠτΔ προς Ολγκίν για τη συνάντηση με τον Τούρκο «πρέσβη» στα κατεχόμενα
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εξέφρασε στην Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, την έντονη δυσαρέσκειά του για τη συνάντηση που είχε η κ. Ολγκίν με τον «πρέσβη» της Τουρκίας στα κατεχόμενα. Αυτό ανέφερε το απόγευμα της Τρίτης ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, μετά τη συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στο Προεδρικό, με την κ. Ολγκίν, κατόπιν αιτήματος της ίδιας.