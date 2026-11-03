Αλλάζουν οι αποδείξεις στα πρατήρια καυσίμων; Τι θα βλέπουν πλέον οι καταναλωτές

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου, ο οποίος κατέθεσε την πρόταση νόμου, είπε ότι η διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών των καυσίμων αποτελεί ζήτημα σεβασμού προς τον καταναλωτή και ουσιαστικής λογοδοσίας.

«Με την πρόταση νόμου που προωθώ, επιδιώκουμε να γνωρίζει ο πολίτης με σαφήνεια και ακρίβεια τι πληρώνει για κάθε λίτρο καυσίμου, ποιο μέρος της τιμής αντιστοιχεί στην αξία του προϊόντος και ποιο στους φόρους, στις εισφορές και στα τέλη. Ο πολίτης δεν πρέπει να βλέπει μόνο το τελικό ποσό στην απόδειξη, δικαιούται να γνωρίζει πώς διαμορφώνεται. Σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η ενημέρωση του καταναλωτή δεν είναι τυπική υποχρέωση, είναι προϋπόθεση διαφάνειας, ελέγχου και εμπιστοσύνης», ανέφερε.

«Η πρόταση αυτή δεν υπόσχεται μαγικές λύσεις ούτε ισχυρίζεται ότι η διαφάνεια από μόνη της θα μειώσει τις τιμές. Δημιουργεί, όμως, τις προϋποθέσεις ώστε ο πολίτης να έχει πλήρη εικόνα της φορολογικής επιβάρυνσης και οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να ασκούν αποτελεσματικότερο έλεγχο. Στόχος μας είναι ξεκάθαρος: περισσότερη διαφάνεια, ουσιαστική προστασία του καταναλωτή και λογοδοσία. Γιατί η εμπιστοσύνη στην αγορά και στους θεσμούς οικοδομείται με στοιχεία, καθαρούς κανόνες και υπευθυνότητα», τόνισε περαιτέρω.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Αδάμος Ασπρής, δήλωσε μετά τη συνεδρία ότι έχουν προκύψει κάποιες ανησυχίες και πρακτικά ζητήματα σχετικά με την πρόταση νόμου, τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν στη συνέχεια.

«Όμως, είναι σημαντικό να εξεύρουμε τη χρυσή τομή, έτσι ώστε, από τη μια να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς και, από την άλλη, θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον καταναλωτή μέσα από την εφαρμογή διαφανών διαδικασιών», προσέθεσε.

Η βουλευτής του Άλμα, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, είπε ότι η πρόταση νόμου θα είναι άκρως επωφελής για τον Κύπριο καταναλωτή όταν πάει σε οποιοδήποτε πρατήριο βενζίνης θα πρέπει να παίρνει απόδειξη με πλήρη ανάλυση των φόρων που πληρώνει και του προϊόντος, ώστε να ξέρει ο κάθε καταναλωτής πόσα χρήματα πάνε στην κυβέρνηση σε φόρους, πόσα χρήματα πάνε στα πρατήρια. «Συνεπώς αυτή είναι μία πρόταση που μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους και θα τη στηρίξουμε», συμπλήρωσε.