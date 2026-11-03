Τι συμβαίνει με το χαλλούμι μας; Οι αλλαγές που εξετάζονται και ο φόβος για αυξήσεις στις τιμές

Στο μεταξύ ο Σύνδεσμος Τυροκόμων εξετάζει τις κινήσεις του και εκτός διατάγματος, καθώς κάνει σκέψεις για να υποβάλει επίσημο αίτημα για αναθεώρηση της ποσόστωσης 51%-49% που προβλέπει ο κανονισμός για το χαλλούμι ΠΟΠ.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο Μιχάλης Κούλλουρος, εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου Τυροκόμων ανέφερε ότι «σίγουρα πριν το τέλος του χρόνου η αίτηση θα κατατεθεί», εξηγώντας τα χρονικά περιθώρια για την εξέτασή του αλλά και για τυχόν διαδικασία ενστάσεων. Είπε συγκεκριμένα «ευχή μου θα ήταν να γίνει μέχρι χθες» ωστόσο λόγω του ότι πιέζει πολύ ο χρόνος «εγώ θεωρώ ότι σίγουρα πριν το τέλος του χρόνου θα έχει κατατεθεί η αίτηση».

Σε ερώτηση για το περιεχόμενο της αίτησης και τις ποσοστώσεις που θα ζητηθούν και ποιο είναι το «ταβάνι» του αιγοπρόβειου γάλακτος, ανέφερε ότι «θα αιτηθούμε ένα ποσοστό το οποίο θα επιτρέψει να συνεχιστεί η παραγωγή και οι εξαγωγές» εκφράζοντας παράλληλα τη δέσμευση ότι «οι τυροκόμοι θα συνεχίσουν να παραλαμβάνουν όλο το γάλα για να το τυροκομούν».

Πρόσθεσε ότι «όποιο και να είναι το ποσοστό, δεν αλλάζει τίποτα από τη δέσμευσή μας για να συνεχίσουμε να παραλαμβάνουμε όλο το γάλα». Σε σχέση με το 51% το οποίο περιλαμβάνεται στον κανονισμό για το χαλλούμι ΠΟΠ, ανέφερε ότι «το είπε και ο κύριος Υπουργός πρόσφατα ότι δεν είναι εφικτό να φτάσουμε στο 51%», παρά τις προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια για αύξηση του αιγοπρόβειου γάλακτος.

Σε ερώτηση για τους παράγοντες από τους οποίους θα εξαρτηθεί το αίτημά τους για τα νέα όρια ποσόστωσης, ανέφερε ότι «από τις δοκιμές που κάνουμε, από τα επιστημονικά δεδομένα που είναι να βγάλουμε μέσα από αναλύσεις και, εννοείται, πάντα μετά από διαβούλευση που θα κάνουμε με το Υπουργείο Γεωργίας, να μας πει το Υπουργείο τη δική του θέση για το πώς το βλέπει και το τι μπορεί να γίνει». Όπως ανέφερε, οι τυροκόμοι συμβουλεύονται τους συμβούλους τους οι οποίοι «εργάζονται πάνω στο θέμα, οι οποίοι θα μας προτείνουν μια συγκεκριμένη λύση, την οποία μπορούμε να βάλουμε μέσα στην αίτηση με βάση τα δεδομένα για να γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αποφύγουμε τυχόν ενστάσεις που μπορεί να προκύψουν».

Επισήμανε ότι οι τυροκόμοι είναι «σε συνεχή διαβούλευση με το Υπουργείο Γεωργίας. Ο στόχος και ο λόγος που θα κάνουμε αυτή την αίτηση είναι για να διατηρήσουμε το ΠΟΠ και τις εξαγωγές», ακολουθώντας όπως ανέφερε, την πολιτική κατεύθυνση που έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνάντηση τους τον Ιούνιο του 2024 στο Προεδρικό, ο οποίος ανέφερε ότι πρέπει να διαφυλάξουμε τις εξαγωγές. Σημείωσε ότι οι εξαγωγές χαλλουμιού ανέρχονται σε 350 εκατ. ευρώ.

Σημείωσε επίσης ότι αν δεν γίνει τροποποίηση «σίγουρα θα χάσουμε ένα μεγάλο ποσοστό των εξαγωγών, αφού δεν θα υπάρχει το διαθέσιμο γάλα για να συνεχίσει η σημερινή παραγωγή».

Εξηγώντας τις διαδικασίες ανέφερε ότι στόχος είναι να κατατεθεί αίτημα στο Υπουργείο Γεωργίας μέχρι το τέλος του 2026 καθώς και το Υπουργείο χρειάζεται χρόνο για να το μελετήσει και ενδεχομένως να ζητήσει αλλαγές στην αίτηση των τυροκόμων.

Ακολούθως, ανέφερε, η αίτηση θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δική της εξέταση. Σημείωσε ότι χρειάζεται περίπου δύο χρόνια η εξέταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που, όπως είπε, σημαίνει ότι θα πρέπει να κατατεθεί πριν το τέλος του 2026 ώστε να εξεταστεί μέχρι τέλος του 2028, κάνοντας λόγο για «στενά περιθώρια».

Σε σχέση με τις αντιδράσεις των αιγοπροβατοτρόφων και σε ερώτηση για το κατά πόσο γίνονται διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους παραγωγούς γάλακτος ανέφερε ότι «το γνωρίζουν. Εννοείται ότι είναι γνωστή η πρόθεσή μας για την τροποποίηση». Είπε επίσης ότι οι αιγοπροβατοτρόφοι επιμένουν για 51%, προσθέτοντας ότι «αν πάμε αύριο στο 51%, μόνο να χάσουμε έχουμε. Όλοι. Και οι τυροκόμοι και οι κτηνοτρόφοι και όλοι, γιατί θα χάσουμε ένα τεράστιο ποσοστό των εξαγωγών. Πολλά μικρά τυροκομεία ίσως να αναγκαστούν να κλείσουν, γιατί δεν θα έχουν γάλα να παράγουν χαλλούμι. Η τιμή του χαλλουμιού θα εκτοξευθεί λόγω του ότι θα μειωθεί η παραγωγή». Πρόσθεσε ότι «αν μειωθεί η παραγωγή του χαλλουμιού, από τους 45 χιλιάδες τόνους πάμε στους 20. Έτσι, όλο το γάλα που τυροκομείται θα μείνει αδιάθετο».

Σημείωσε ότι «ο στόχος μας δεν είναι να πλήξουμε κανέναν, ούτε τους αιγοπροβατοτρόφους ούτε τους αγελαδοτρόφους. Είναι κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι συνεργάτες μας, τους χρειαζόμαστε. Μακάρι να καταφέρουν να αυξήσουν το γάλα τους, γιατί μόνο αν αυξηθεί το γάλα τους μπορούμε να αυξήσουμε και εμείς τις εξαγωγές μας».

Σε ερώτηση κατά πόσο είναι εφικτό το χρονοδιάγραμμα για το τέλος του 2026 ο κ. Κούλλουρος ανέφερε ότι ναι μεν είναι δύσκολο αλλά όχι ανέφικτο.