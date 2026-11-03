Διευθύντρια ΥΚE: Ο θεσμός της αναδοχής στην Κύπρο αγγίζει τα 70 χρόνια

Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στο Προεδρικό Μέγαρο υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και της Πρώτης Κυρίας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, αποτέλεσε παράλληλα ευκαιρία αναγνώρισης της προσφοράς των αναδόχων οικογενειών.

Στο καλωσόρισμά της, η Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας Μαρία Κυρατζή αναφέρθηκε στη μακρόχρονη πορεία του θεσμού της αναδοχής στην Κύπρο, η οποία αγγίζει τα 70 χρόνια. Επικεντρώθηκε στον ουσιαστικό ρόλο των αναδόχων γονέων στην καθημερινή ζωή των παιδιών και στη σημασία της σταθερής παρουσίας, της αποδοχής και της δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης. Αναφέρθηκε επίσης στη συνεχή προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης παρεχόμενων υπηρεσιών, στη στήριξη των αναδόχων οικογενειών και στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, όπου μίλησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Τίνα Παύλου, προβλήθηκε βίντεο της νέας εκστρατείας ενημέρωσης και προσέλκυσης αναδόχων οικογενειών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας σε συνεργασία με το Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, η οποία αρχίζει στις 3 Νοεμβρίου 2026 με στόχο την ευρύτερη ενημέρωση της κοινωνίας για τον θεσμό της αναδοχής και την ενθάρρυνση νέων οικογενειών να αναλάβουν τον ρόλο του αναδόχου.

Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν νέοι με προηγούμενη εμπειρία από το σύστημα παιδικής προστασίας, μέσα από απαγγελίες συγγραφικών έργων, ποιημάτων και μουσικής, προσδίδοντας στην εκδήλωση ιδιαίτερο συμβολισμό.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τιμητική απονομή στις ανάδοχες οικογένειες για τη διαχρονική προσφορά τους.