Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΔιευθύντρια ΥΚE: Ο θεσμός της αναδοχής στην Κύπρο αγγίζει τα 70 χρόνια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διευθύντρια ΥΚE: Ο θεσμός της αναδοχής στην Κύπρο αγγίζει τα 70 χρόνια

 03.11.2026 - 10:08
Διευθύντρια ΥΚE: Ο θεσμός της αναδοχής στην Κύπρο αγγίζει τα 70 χρόνια

Τη σημασία του θεσμού της αναδοχής ως του καταλληλότερου πλαισίου οικογενειακής φροντίδας για παιδιά που δεν μπορούν να παραμείνουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον, ανέδειξε η εκδήλωση που πραγματοποίησαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στο Προεδρικό Μέγαρο υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και της Πρώτης Κυρίας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, αποτέλεσε παράλληλα ευκαιρία αναγνώρισης της προσφοράς των αναδόχων οικογενειών.

Στο καλωσόρισμά της, η Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας Μαρία Κυρατζή αναφέρθηκε στη μακρόχρονη πορεία του θεσμού της αναδοχής στην Κύπρο, η οποία αγγίζει τα 70 χρόνια. Επικεντρώθηκε στον ουσιαστικό ρόλο των αναδόχων γονέων στην καθημερινή ζωή των παιδιών και στη σημασία της σταθερής παρουσίας, της αποδοχής και της δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης. Αναφέρθηκε επίσης στη συνεχή προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης παρεχόμενων υπηρεσιών, στη στήριξη των αναδόχων οικογενειών και στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, όπου μίλησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Τίνα Παύλου, προβλήθηκε βίντεο της νέας εκστρατείας ενημέρωσης και προσέλκυσης αναδόχων οικογενειών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας σε συνεργασία με το Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, η οποία αρχίζει στις 3 Νοεμβρίου 2026 με στόχο την ευρύτερη ενημέρωση της κοινωνίας για τον θεσμό της αναδοχής και την ενθάρρυνση νέων οικογενειών να αναλάβουν τον ρόλο του αναδόχου.

Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν νέοι με προηγούμενη εμπειρία από το σύστημα παιδικής προστασίας, μέσα από απαγγελίες συγγραφικών έργων, ποιημάτων και μουσικής, προσδίδοντας στην εκδήλωση ιδιαίτερο συμβολισμό.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τιμητική απονομή στις ανάδοχες οικογένειες για τη διαχρονική προσφορά τους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παράδοξο αλλά Κυπριακό: Μέχρι 4 χρόνια για πρόκληση θανάτου... αλλά 14 για εμπρησμό άχυρου - Τι προβλέπει ο νόμος
Στους δρόμους η Αστυνομία: Έπεσαν «βαριά» πρόστιμα – Πόσοι κατέληξαν με χειροπέδες και γιατί
Να βλέπεις τον άνθρωπό σου να «χάνεται», ενώ είναι ακόμη δίπλα σου - Το αθέατο πένθος της άνοιας
Οικογενειακό ταξίδι κατέληξε σε τραγωδία – «Έσβησαν» μέσα σε μια στιγμή γονείς με τα δύο τους παιδιά στη Φλόριντα
Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Η μάχη για το Κογκρέσο, τα σχέδια Τραμπ και η αντεπίθεση που ετοιμάζουν οι Δημοκρατικοί
«Μυρίζει» Χειμώνας: Ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδες – Έρχονται κρύες μέρες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ξανά ερωτευμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης - Η γυναίκα που του έκλεψε την καρδιά

 03.11.2026 - 10:05
Επόμενο άρθρο

Αδιανόητη τραγωδία: Πατέρας σκότωσε τον 11χρονο γιό του στις ΗΠΑ – Η τραγική ειρωνεία με την έκθεση που είχε γράψει το παιδί

 03.11.2026 - 10:12
Κυπριακό: Η τελευταία ζαριά της Ολγκίν-Αγώνας δρόμου για επανέναρξη συνομιλιών πριν από την αποχώρηση Γκουτέρες

Κυπριακό: Η τελευταία ζαριά της Ολγκίν-Αγώνας δρόμου για επανέναρξη συνομιλιών πριν από την αποχώρηση Γκουτέρες

Σε διπλωματικό αγώνα δρόμου βρίσκεται το Κυπριακό, με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν, να επιχειρεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, για μια νέα διευρυμένη συνάντηση πριν από τη λήξη της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Η τελευταία ζαριά της Ολγκίν-Αγώνας δρόμου για επανέναρξη συνομιλιών πριν από την αποχώρηση Γκουτέρες

Κυπριακό: Η τελευταία ζαριά της Ολγκίν-Αγώνας δρόμου για επανέναρξη συνομιλιών πριν από την αποχώρηση Γκουτέρες

  •  03.11.2026 - 05:52
Αννίτα Δημητρίου: «Αισχρότητες» οι αναφορές για εκβιασμούς - Η πικρία για Αβέρωφ, το «ναρκοπέδιο» στον ΔΗΣΥ και το μήνυμα σε Χριστοδουλίδη

Αννίτα Δημητρίου: «Αισχρότητες» οι αναφορές για εκβιασμούς - Η πικρία για Αβέρωφ, το «ναρκοπέδιο» στον ΔΗΣΥ και το μήνυμα σε Χριστοδουλίδη

  •  03.11.2026 - 09:07
VIDEO: Από τα στέφανα στις... χειροπέδες - Γαμπρός και κουμπάρος στο επίκεντρο της υπόθεσης του γαμήλιου drift

VIDEO: Από τα στέφανα στις... χειροπέδες - Γαμπρός και κουμπάρος στο επίκεντρο της υπόθεσης του γαμήλιου drift

  •  03.11.2026 - 08:40
Παράδοξο αλλά Κυπριακό: Μέχρι 4 χρόνια για πρόκληση θανάτου... αλλά 14 για εμπρησμό άχυρου - Τι προβλέπει ο νόμος

Παράδοξο αλλά Κυπριακό: Μέχρι 4 χρόνια για πρόκληση θανάτου... αλλά 14 για εμπρησμό άχυρου - Τι προβλέπει ο νόμος

  •  03.11.2026 - 05:58
Λεγεωνέλλα: Βγαίνει μπροστά η Πολυκλινική: «Εκτός νοσηλευτηρίου η μόλυνση του νεογνού»

Λεγεωνέλλα: Βγαίνει μπροστά η Πολυκλινική: «Εκτός νοσηλευτηρίου η μόλυνση του νεογνού»

  •  03.11.2026 - 09:39
Το KOUFO είναι στον αέρα! Το νέο μεγάλο εγχείρημα του Themaonline που έρχεται να αλλάξει όσα ξέραμε

Το KOUFO είναι στον αέρα! Το νέο μεγάλο εγχείρημα του Themaonline που έρχεται να αλλάξει όσα ξέραμε

  •  01.11.2026 - 17:35
Καύσιμα: Σοκ με τις τιμές στην Κύπρο - «Θα περάσουμε την οικονομία μας στα κατεχόμενα» – «Καμπανάκι» από πρατηριούχους

Καύσιμα: Σοκ με τις τιμές στην Κύπρο - «Θα περάσουμε την οικονομία μας στα κατεχόμενα» – «Καμπανάκι» από πρατηριούχους

  •  03.11.2026 - 08:46
Να βλέπεις τον άνθρωπό σου να «χάνεται», ενώ είναι ακόμη δίπλα σου - Το αθέατο πένθος της άνοιας

Να βλέπεις τον άνθρωπό σου να «χάνεται», ενώ είναι ακόμη δίπλα σου - Το αθέατο πένθος της άνοιας

  •  03.11.2026 - 06:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα