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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεγεωνέλλα: Βγαίνει μπροστά η Πολυκλινική: «Εκτός νοσηλευτηρίου η μόλυνση του νεογνού»

 03.11.2026 - 09:39
Λεγεωνέλλα: Βγαίνει μπροστά η Πολυκλινική: «Εκτός νοσηλευτηρίου η μόλυνση του νεογνού»

Δεν αποτέλεσε την πηγή έκθεσης και μόλυνσης του ασθενούς η Πολυκλινική Λευκωσίας σύμφωνα με το πόρισμα της εργαστηριακής ταυτοποίησης, η οποία ολοκληρώθηκε. 

Όπως αναφέρει σε δελτίο Τύπου η Πολυκλινική αναφορικά με τα τελικά εργαστηριακά και επιδημιολογικά ευρήματα, όπως αυτά προέκυψαν από τη διερεύνηση των αρμόδιων αρχών, τα ευρήματα στο δίκτυο της ύδρευσης «δεν παρουσιάζουν επιδημιολογική συσχέτιση με το συγκεκριμένο περιστατικό, ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η έκθεση του ασθενούς έλαβε χώρα σε περιβάλλον εκτός του Νοσηλευτηρίου».

Σημειώνει παράλληλα ότι κατά τη διενέργεια των αρχικών ελέγχων, εντοπίστηκαν ίχνη του βακτηρίου Legionella pneumophila σε δύο απομακρυσμένα σημεία του δικτύου ύδρευσης προσθέτοντας ότι σύμφωνα με την αξιολόγηση των ευρημάτων, τα συγκεκριμένα σημεία δεν συνιστούσαν οδό έκθεσης για το νεογνό ή οποιονδήποτε άλλο ασθενή.

Η Πολυκλινική ενημερώνει ότι κατά τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής λειτουργίας, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εξυγίανση του δικτύου ύδρευσης και πραγματοποιήθηκε καθολική θερμική και χημική απολύμανση του συστήματος υδροδότησης. Όπως αναφέρει, εγκαταστάθηκαν επίσης εξειδικευμένα φίλτρα μικροβιακής κατακράτησης σε όλες τις παροχές νερού και έγιναν επαναληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι οι οποίοι «επιβεβαίωσαν την απουσία ανιχνεύσιμης Legionella στα δείγματα που εξετάστηκαν, επιβεβαιώνοντας την υγειονομική καταλληλότητα των εγκαταστάσεων».

Η Πολυκλινική Λευκωσίας διαβεβαιώνει το κοινό ότι «παραμένει προσηλωμένη στην αυστηρή τήρηση των διεθνών προτύπων υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας της δημόσιας υγείας».

Εκφράζει παράλληλα «τις θερμότερες ευχές μας για ταχεία και πλήρη ανάρρωση του νεογνού» και ευχαριστεί τις αρμόδιες υπηρεσίες «για την άμεση ανταπόκριση και την εποικοδομητική επιστημονική συνεργασία τους», όπως αναφέρει.

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