Το KOUFO είναι στον αέρα! Το νέο μεγάλο εγχείρημα του Themaonline που έρχεται να αλλάξει όσα ξέραμε

Ο Όμιλος του ThemaOnline, διευρύνει τη διαδικτυακή του παρουσία με τη δημιουργία του KOUFO, ενός ολοκαίνουργιου digital magazine που φιλοδοξεί να αποκτήσει τη δική του ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητα των αναγνωστών.

Με μοντέρνο σχεδιασμό, ιδιαίτερη ταυτότητα και θεματολογία που αγγίζει σχεδόν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, το KOUFO δεν έρχεται να γίνει ακόμη μία ιστοσελίδα. Έρχεται να δημιουργήσει τη δική του διαδικτυακή κουλτούρα.

Τι θα βρεις στο KOUFO;

Από τις ανθρώπινες σχέσεις και τα social media μέχρι τα ταξίδια, τη μουσική, τη νυχτερινή ζωή και τις προκλήσεις της καθημερινότητας, το KOUFO παρουσιάζει θέματα που μας απασχολούν, μας διασκεδάζουν, μας προβληματίζουν και, κυρίως, μας κάνουν να συζητάμε.

Στην ενότητα Σχέσεις, το ενδιαφέρον στρέφεται στον έρωτα, το dating, τις σύγχρονες γνωριμίες και τις συμπεριφορές που καθορίζουν τις προσωπικές μας σχέσεις. Από τα περίφημα red flags μέχρι τα διλήμματα της σύγχρονης συντροφικότητας, τίποτα δεν μένει εκτός συζήτησης.

Το Life καταπιάνεται με τις μικρές και μεγάλες στιγμές της καθημερινότητας, τις συνήθειές μας και όλα εκείνα που κάνουν τη ζωή πιο ενδιαφέρουσα.

Στο Culture, η μουσική, οι συναυλίες, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και όσα συμβαίνουν στον κόσμο της δημιουργίας αποκτούν τη δική τους θέση.

Το Internet μπαίνει στον κόσμο των social media, των viral trends και της διαδικτυακής κουλτούρας, ενώ το People εστιάζει σε πρόσωπα, celebrities και ιστορίες που προκαλούν συζητήσεις.

Για όσους αγαπούν τις αποδράσεις, το Travel προσφέρει μια διαφορετική ματιά στον κόσμο των ταξιδιών, ενώ το Money & Work προσεγγίζει με άμεσο και κατανοητό τρόπο τα οικονομικά, την εργασία, τους μισθούς και τις προκλήσεις της επαγγελματικής ζωής.

Και όταν πέφτει η νύχτα, αναλαμβάνει το After Dark. Έξοδοι, dating, νυχτερινές εμπειρίες και όλα όσα συμβαίνουν όταν η καθημερινότητα αφήνει χώρο για λίγη περισσότερη διασκέδαση.

Άρθρα που θα θέλεις να διαβάσεις και να μοιραστείς

Αυτό που κάνει το KOUFO να ξεχωρίζει είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει τα θέματά του.

«Δεν είναι όλα τα red flags κόκκινα από την αρχή», «Δεν χρειάζεται κάθε hobby να γίνει side hustle», «Γιατί το να αγοράσεις εισιτήριο συναυλίας μοιάζει πλέον με competitive sport;» και «Ο μισθός μπήκε και εξαφανίστηκε;» είναι μόνο μερικοί από τους τίτλους που αποτυπώνουν τη φιλοσοφία του.

Θέματα οικεία, σύγχρονα, με χιούμορ όπου χρειάζεται και χωρίς περιττή σοβαροφάνεια.

Γιατί πολλές φορές οι πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες δεν είναι απαραίτητα εκείνες που κυριαρχούν στην επικαιρότητα, αλλά αυτές στις οποίες αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας.

Μια ιστοσελίδα με δική της προσωπικότητα

Από την πρώτη στιγμή που θα επισκεφθεί κανείς το KOUFO, αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για κάτι διαφορετικό.

Ο σχεδιασμός, η παρουσίαση των άρθρων, οι ξεχωριστές ενότητες όπως τα «Φρέσκα», «Κάνει ντόρο» και «KOUFO Picks», αλλά και ο άμεσος τρόπος επικοινωνίας με τον αναγνώστη, συνθέτουν μια σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία.

Το KOUFO δεν προσπαθεί να μιμηθεί την κλασική ενημερωτική ιστοσελίδα. Έχει τη δική του γλώσσα, το δικό του ύφος και τη δική του άποψη για όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Ένα νέο κεφάλαιο για τον Όμιλο ThemaOnline

Με τη δημιουργία του KOUFO, ο Όμιλος ThemaOnline κάνει ένα ακόμη δυναμικό βήμα στον ψηφιακό κόσμο, διευρύνοντας την παρουσία του και επενδύοντας σε νέες μορφές περιεχομένου που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των αναγνωστών.

Το ThemaOnline συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ειδησεογραφίας, προσφέροντας καθημερινή και άμεση ενημέρωση. Το ThemaSports αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την αθλητική επικαιρότητα, ενώ το LifeNews δίνει τη δική του ξεχωριστή διάσταση στον κόσμο της ψυχαγωγίας, της showbiz και του lifestyle.

Στη μεγάλη αυτή ψηφιακή οικογένεια προστίθεται πλέον το KOUFO, φέρνοντας έναν εντελώς διαφορετικό αέρα, με επίκεντρο τη σύγχρονη ζωή, την κουλτούρα, τις τάσεις του διαδικτύου και όλα όσα συζητάμε στην καθημερινότητά μας.

Τέσσερα ψηφιακά μέσα, τέσσερις ξεχωριστές ταυτότητες, ένας Όμιλος που συνεχίζει να εξελίσσεται, να δημιουργεί και να επενδύει στο μέλλον της ψηφιακής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Το KOUFO είναι πλέον στον αέρα. Και αυτή είναι μόνο η αρχή.

Αν θέλεις να ανακαλύψεις έναν διαφορετικό τρόπο να βλέπεις όσα συμβαίνουν γύρω σου, υπάρχει πλέον ένας νέος διαδικτυακός προορισμός.

KOUFO. Life, Culture, Internet και ό,τι άλλο παίζει.