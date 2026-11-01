Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠένθος για τον Άγγελο Χατζηχαραλάμπους: Έφυγε από την ζωή ο θείος του - Φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πένθος για τον Άγγελο Χατζηχαραλάμπους: Έφυγε από την ζωή ο θείος του - Φωτογραφία

 01.11.2026 - 15:30
Πένθος για τον Άγγελο Χατζηχαραλάμπους: Έφυγε από την ζωή ο θείος του - Φωτογραφία

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Ανδρέα Καζάζη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

Την απώλειά του γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο ενός ανθρώπου τον οποίο αποκάλεσε αγαπημένο του θείο.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του αγαπημένου μας θείου Ανδρέα Καζάζη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απηύθυνε τα συλλυπητήριά του στη σύζυγο του εκλιπόντος, Μαρίνα, στον γιο του, Κυριάκο, στα αδέλφια του και σε όλα τα μέλη της οικογένειάς του.

«Αιωνία του η μνήμη», κατέληξε στην ανάρτησή του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γυναικοκτονία στη Λεμεσό: Τα κρίσιμα στοιχεία που εξετάζουν οι ανακριτές μετά τον εντοπισμό της σορού της Όλγας
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού στην Κύπρο:Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
ThemaPoll: Προεδρικές 2028: Χριστοδουλίδης μπροστά σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό- Τα αποτελέσματα
Σαρωτικοί έλεγχοι της Αστυνομίας σε όλη την Κύπρο – Έξι συλλήψεις και 210 καταγγελίες
Νοικιάζεις σπίτι στην Κύπρο; Τα έξοδα που πρέπει να υπολογίσεις πέρα από το ενοίκιο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανατριχιαστικές σκηνές: 24χρονη παλεύει να ξεφύγει από άγνωστο στη Χαβάη - Κυνήγησε να την αρπάξει

 01.11.2026 - 15:12
Επόμενο άρθρο

«Κάθε πέρσι και καλύτερα» – Η πρεμιέρα του κυνηγίου και οι ανησυχίες για τις πέρδικες

 01.11.2026 - 15:44
Χριστοδουλίδης: Τα 13 μέτρα για οικογένειες και νέους – Ποια επιδόματα αυξήθηκαν

Χριστοδουλίδης: Τα 13 μέτρα για οικογένειες και νέους – Ποια επιδόματα αυξήθηκαν

Στις πολιτικές στήριξης των νέων ζευγαριών και των οικογενειών, με στόχο τη δημογραφική ανάκαμψη της Κύπρου, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης: Τα 13 μέτρα για οικογένειες και νέους – Ποια επιδόματα αυξήθηκαν

Χριστοδουλίδης: Τα 13 μέτρα για οικογένειες και νέους – Ποια επιδόματα αυξήθηκαν

  •  01.11.2026 - 10:47
Νέες βολές ΔΗΣΥ κατά ΑΚΕΛ: «Οι πολίτες γνωρίζουν την αλήθεια, όταν κυβέρνησε, διέλυσε τη χώρα»

Νέες βολές ΔΗΣΥ κατά ΑΚΕΛ: «Οι πολίτες γνωρίζουν την αλήθεια, όταν κυβέρνησε, διέλυσε τη χώρα»

  •  01.11.2026 - 16:46
Γυναικοκτονία Λεμεσός: Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για την Όλγα - Τι έδειξε η νεκροτομή στη σορό της

Γυναικοκτονία Λεμεσός: Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για την Όλγα - Τι έδειξε η νεκροτομή στη σορό της

  •  01.11.2026 - 14:11
ThemaPoll: Προεδρικές 2028: Χριστοδουλίδης μπροστά σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό- Τα αποτελέσματα

ThemaPoll: Προεδρικές 2028: Χριστοδουλίδης μπροστά σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό- Τα αποτελέσματα

  •  01.11.2026 - 07:14
Συναγερμός στο Τρόοδος: Εγκλωβίστηκε σε δύσβατη περιοχή και στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού του

Συναγερμός στο Τρόοδος: Εγκλωβίστηκε σε δύσβατη περιοχή και στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού του

  •  01.11.2026 - 17:17
Σοβαρό ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα στην Ελλάδα - Στο Νοσοκομείο Κύπριος αθλητής

Σοβαρό ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα στην Ελλάδα - Στο Νοσοκομείο Κύπριος αθλητής

  •  01.11.2026 - 16:05
«Κάθε πέρσι και καλύτερα» – Η πρεμιέρα του κυνηγίου και οι ανησυχίες για τις πέρδικες

«Κάθε πέρσι και καλύτερα» – Η πρεμιέρα του κυνηγίου και οι ανησυχίες για τις πέρδικες

  •  01.11.2026 - 15:44
Ανατριχιαστικές σκηνές: 24χρονη παλεύει να ξεφύγει από άγνωστο στη Χαβάη - Κυνήγησε να την αρπάξει

Ανατριχιαστικές σκηνές: 24χρονη παλεύει να ξεφύγει από άγνωστο στη Χαβάη - Κυνήγησε να την αρπάξει

  •  01.11.2026 - 15:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα