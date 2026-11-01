Πένθος για τον Άγγελο Χατζηχαραλάμπους: Έφυγε από την ζωή ο θείος του - Φωτογραφία

Την απώλειά του γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο ενός ανθρώπου τον οποίο αποκάλεσε αγαπημένο του θείο.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του αγαπημένου μας θείου Ανδρέα Καζάζη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απηύθυνε τα συλλυπητήριά του στη σύζυγο του εκλιπόντος, Μαρίνα, στον γιο του, Κυριάκο, στα αδέλφια του και σε όλα τα μέλη της οικογένειάς του.

«Αιωνία του η μνήμη», κατέληξε στην ανάρτησή του.