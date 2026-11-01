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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Γυναικοκτονία στη Λεμεσό: Τα κρίσιμα στοιχεία που εξετάζουν οι ανακριτές μετά τον εντοπισμό της σορού της Όλγας

 01.11.2026 - 07:24
Γυναικοκτονία στη Λεμεσό: Τα κρίσιμα στοιχεία που εξετάζουν οι ανακριτές μετά τον εντοπισμό της σορού της Όλγας

Στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών παραμένει η υπόθεση της 61χρονης Όλγας Βασιλίεβα, μία ημέρα μετά τον εντοπισμό της σορού της σε πηγάδι στην περιοχή του Σαϊττά, στην ορεινή Λεμεσό.

Η εξαφάνιση της γυναίκας, που είχε προκαλέσει κινητοποίηση των Αρχών, είχε τελικά τραγική κατάληξη το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, όταν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού οδηγήθηκαν στο σημείο όπου βρισκόταν η σορός της.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης διαδραμάτισε η παραδοχή του 43χρονου υπόπτου, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία, ανέφερε κατά την ανάκρισή του ότι διέπραξε τον φόνο.

Η παραδοχή που οδήγησε στο πηγάδι

Οι έρευνες πήραν νέα τροπή όταν ο 43χρονος υπέδειξε στους ανακριτές συγκεκριμένο πηγάδι στον Σαϊττά, υποστηρίζοντας πως εκεί είχε ρίξει τη σορό της 61χρονης.

Μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού μετέβησαν στην περιοχή και πραγματοποίησαν έρευνες, οι οποίες οδήγησαν στον εντοπισμό της σορού της Όλγας Βασιλίεβα.

Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε καθοριστικό σημείο στην υπόθεση, καθώς οι αστυνομικές έρευνες, που είχαν αρχίσει μετά την καταγγελία της εξαφάνισής της, επικεντρώνονται πλέον στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου της.

Ο ρόλος των ιατροδικαστικών εξετάσεων

Μετά τον εντοπισμό της σορού, ζητήθηκε η συνδρομή ιατροδικαστή, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό στοιχείο για την πορεία της διερεύνησης, καθώς θα συμβάλουν στην αποσαφήνιση των αιτίων και των συνθηκών θανάτου.

Μέχρι τη νεότερη επίσημη ενημέρωση, δεν έχουν γνωστοποιηθεί τα τελικά ιατροδικαστικά συμπεράσματα.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η υπόθεση άρχισε να απασχολεί τις Αρχές όταν δηλώθηκε η εξαφάνιση της 61χρονης Όλγας Βασιλίεβα.

Τα ίχνη της είχαν χαθεί από τις 23 Οκτωβρίου, ενώ η σχετική καταγγελία υποβλήθηκε στην Αστυνομία στις 28 Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι ανακριτές επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους σε 43χρονο άνδρα, ο οποίος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας, ενώ επιχειρούσε να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Ακολούθησαν ανακρίσεις και συλλογή στοιχείων, μέχρι που ο ύποπτος προχώρησε σε παραδοχή για τη διάπραξη του φόνου και υπέδειξε το σημείο όπου, σύμφωνα με όσα ανέφερε, είχε αφήσει τη σορό.

Τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι ανακριτές

Παρότι η σορός της 61χρονης εντοπίστηκε, η υπόθεση δεν έχει κλείσει για τις ανακριτικές Αρχές.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τη διερεύνηση υπόθεσης απαγωγής και φόνου εκ προμελέτης, επιχειρώντας να συνθέσει όλα τα στοιχεία που θα αποσαφηνίσουν την αλληλουχία των γεγονότων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος, ο χρόνος και ο τρόπος θανάτου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να προκύψει από τις μαρτυρίες, τα τεκμήρια και τις ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Η παραδοχή του υπόπτου και ο εντοπισμός της σορού αποτελούν δύο καθοριστικές εξελίξεις, ωστόσο η πλήρης εικόνα της υπόθεσης θα διαμορφωθεί μέσα από την ολοκλήρωση των ερευνών.

Μία ημέρα μετά την τραγική ανακάλυψη στον Σαϊττά, οι Αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις για να διακριβωθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης της Όλγας Βασιλίεβα.

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