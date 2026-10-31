Θρίλερ με την εξαφάνιση της 61χρονης στη Λεμεσό: Η σχέση με 43χρονο, τα χρήματα και η απόπειρα φυγής στο εξωτερικό - Τι βρήκαν στις αποσκευές του

Σύμφωνα με μαρτυρία που εξασφάλισαν οι ανακριτές, η ελλείπουσα φέρεται να διατηρούσε δεσμό με τον ύποπτο, ενώ μεταξύ τους φαίνεται να υπήρχαν προστριβές για οικονομικές διαφορές.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την Αστυνομία να διερευνά και το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλων προσώπων.

Σε δηλώσεις του, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, ανέφερε ότι από τις πρώτες εξετάσεις, μετά την καταγγελία της εξαφάνισης, προέκυψαν στοιχεία που έστρεψαν τις έρευνες προς το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

«Αμέσως εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο για τα ελλείποντα πρόσωπα. Έγιναν εξετάσεις και πολύ σύντομα προέκυψαν στοιχεία ότι ενδεχομένως να επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, μετά τη δημοσιοποίηση της εξαφάνισης και της φωτογραφίας της γυναίκας, η Αστυνομία έλαβε πληροφορίες, οι οποίες αξιολογήθηκαν και διερευνήθηκαν, ενισχύοντας τις υποψίες για εγκληματική ενέργεια.

Από τις εξετάσεις, πρόσθεσε, προέκυψαν στοιχεία εναντίον συγκεκριμένου 43χρονου, ο οποίος μετά τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας της ελλείπουσας, φέρεται να εξέδωσε διαδικτυακά εισιτήριο και να επιχείρησε να αναχωρήσει στο εξωτερικό.

«Εντοπίστηκε και συνελήφθη», ανέφερε ο κ. Κυριάκου, προσθέτοντας ότι το αδίκημα για το οποίο παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου είναι η απαγωγή με σκοπό τον φόνο.

Φερόμενη ερωτική σχέση και οικονομικές διαφορές

Σε ερώτηση για τη σχέση του υπόπτου με την 61χρονη και τα πιθανά κίνητρα, ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι, σύμφωνα με τη μαρτυρία που έχει εξασφαλιστεί, η γυναίκα φαίνεται να διατηρούσε δεσμό με τον 43χρονο.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο ύποπτος φέρεται να είχε αναφέρει στην 61χρονη ότι όφειλε μεγάλο χρηματικό ποσό για προσωπικό του ζήτημα και να ζητούσε χρήματα από την ίδια.

«Αυτό φαίνεται να αποτελεί ένα από τα σημεία προστριβής», ανέφερε.

Ο 43χρονος, σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Λεμεσού, έχει προβάλει κάποιους ισχυρισμούς, ωστόσο, μέχρι στιγμής αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση.

Έρευνες για το τελευταίο στίγμα του κινητού

Σε σχέση με τις έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας, ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι την επόμενη ημέρα της καταγγελίας εντοπίστηκε το όχημά της σταθμευμένο στην περιοχή της Λινόπετρας.

Το όχημα παραλήφθηκε από τις Αρχές και μεταφέρθηκε για εξετάσεις, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε ανοικτές περιοχές, με βάση πληροφορίες για το τελευταίο στίγμα που εξέπεμψε το κινητό τηλέφωνο της ελλείπουσας.

Ερωτηθείς κατά πόσο υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση προς την οποία ενδέχεται να κινήθηκε ο ύποπτος μετά τη διάπραξη του εγκλήματος ή ένδειξη για το πού βρίσκεται η γυναίκα, ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι «το μόνο που έχουμε είναι το σήμα που έδωσε τελευταία φορά το κινητό της ελλείπουσας».

Πρόσθεσε ότι οι Αρχές θα διερευνήσουν περαιτέρω το τελευταίο στίγμα, επιχειρώντας να εξασφαλίσουν σχετική μαρτυρία, σημειώνοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανείς.

Σε ερώτηση κατά πόσο τα γυναικεία ενδύματα, που εντοπίστηκαν σε αποσκευή του υπόπτου, σχετίζονται με τα ρούχα που φορούσε η 61χρονη όταν έφυγε από το σπίτι της, ο κ. Κυριάκου απάντησε ότι πρόκειται για ζήτημα που διερευνάται.

Εξακρίβωση ταυτότητας δύο ακόμη προσώπων

Παράλληλα, οι ανακριτές εξετάζουν μαρτυρία σύμφωνα με την οποία δύο πρόσωπα θεάθηκαν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, με τις Αρχές να επιχειρούν να εξακριβώσουν την ταυτότητά τους και να διαπιστώσουν κατά πόσο συνδέονται με τον 43χρονο.

«Έχουν προκύψει αναφορές για κάποια πρόσωπα, οι οποίες αξιολογούνται», ανέφερε ο κ. Κυριάκου, προσθέτοντας ότι έχουν εντοπιστεί διάφορα τεκμήρια, τόσο στο όχημα όσο και σε άλλους χώρους, τα οποία θα αποσταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.

Αναφορικά με τα δύο πρόσωπα που, σύμφωνα με μαρτυρία, θεάθηκαν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, ο κ. Κυριάκου είπε ότι η Αστυνομία προσπαθεί να τα ταυτοποιήσει και εξετάζει κατά πόσο ενδεχομένως να συνδέονται με τον συλληφθέντα.

Η εξαφάνιση της γυναίκας καταγγέλθηκε στην Αστυνομία στις 28 Οκτωβρίου 2026 από τον νομικό της σύμβουλο, ενώ σύμφωνα με την αρχική καταγγελία, απουσιάζει αδικαιολόγητα από την οικία της στη Λεμεσό από τις 23 Οκτωβρίου.

Ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι οι έρευνες άρχισαν από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισης και συνεχίζονται με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό της γυναίκας.