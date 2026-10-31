Θρίλερ στη Λεμεσό: Σε υπόθεση φόνου εξελίχθηκε η εξαφάνιση γυναίκας - Χειροπέδες σε 43χρονο

Η 61χρονη εξαφανίστηκε στις 23 Οκτωβρίου, ενώ από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν και την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, οι ανακριτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πίσω από την εξαφάνισή της βρίσκεται εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στη βάση μαρτυρίας που εξασφαλίστηκε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον 43χρονου Σύρου, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το βράδυ.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, με τις Αρχές να ζητούν την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα το ανακριτικό έργο.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι ανακριτές επιχειρούν να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε η 61χρονη.