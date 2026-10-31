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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Video: Βυθίστηκε πλοίο δυτικά της Πάφου - Καρέ-καρέ η επιχείρηση διάσωσης δέκα προσώπων

 31.10.2026 - 09:17
Video: Βυθίστηκε πλοίο δυτικά της Πάφου - Καρέ-καρέ η επιχείρηση διάσωσης δέκα προσώπων

Επιχείρηση διάσωσης δέκα ναυτικών από εμπορικό πλοίο που βυθιζόταν, 90 ναυτικά μίλια δυτικά της Πάφου, πραγματοποίησαν οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2026, στις 20:15, όταν λήφθηκε πληροφορία ότι το εμπορικό πλοίο «AS DREAM», με σημαία Τανζανίας και 10μελές πλήρωμα, βυθιζόταν σε απόσταση 90 ναυτικών μιλίων δυτικά της Πάφου, εντός της περιοχής ευθύνης Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Άμεσα το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ» και οργάνωσε επιχείρηση διάσωσης, κινητοποιώντας ελικόπτερο της 460 ΜΕΔ του ΓΕΕΦ, το περιπολικό πλοίο «ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ» της Διοίκησης Ναυτικού του ΓΕΕΦ, την άκατο «ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ» της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, καθώς και το παραπλέον εμπορικό πλοίο «MSC HANNAH III».

Υπό τον συντονισμό του ΚΣΕΔ Λάρνακας, και τα δέκα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν και επιβιβάστηκαν αρχικά με ασφάλεια στο «MSC HANNAH III». Ακολούθως, παραλήφθηκαν από την άκατο «ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ», η οποία τους μετέφερε στο Λιμάνι Λεμεσού.

Στο λιμάνι, νοσηλευτές της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων προχώρησαν σε έλεγχο της κατάστασης της υγείας τους, διαπιστώνοντας ότι όλοι ήταν καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια, παραδόθηκαν στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Για το περιστατικό, καθώς και για τη διαχείριση των διασωθέντων, ενημερώθηκαν μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών και δια της διπλωματικής οδού οι αρμόδιες Πρεσβείες.

Δείτε βίντεο 

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