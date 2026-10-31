Κυπριακό: Αχτίδα αισιοδοξίας μετά τη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ολγκίν - Το βλέμμα στα επόμενα βήματα

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι προσπάθειες δημιουργίας των κατάλληλων προϋποθέσεων για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, οι οποίες παραμένουν σε αδιέξοδο από το καλοκαίρι του 2017, καθώς και οι δυνατότητες επίτευξης ουσιαστικής προόδου το επόμενο διάστημα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν τα 19 σημεία που έχει καταθέσει η ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά και πρόσθετες ιδέες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαμόρφωση θετικού κλίματος και στην προώθηση της διαδικασίας.

Μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, χαρακτηρίζοντας τη συζήτηση ιδιαίτερα καλή και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι υπάρχουν περιθώρια προόδου. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης και εντατικοποίησης των επαφών μεταξύ των δύο πλευρών, πέραν της ήδη προγραμματισμένης συνάντησής του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

Σημαντικός θεωρείται και ο ρόλος της κ. Ολγκίν, η οποία συνεχίζει τις επαφές της με τις εμπλεκόμενες πλευρές, με στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για ουσιαστικά βήματα προς την επανέναρξη των συνομιλιών.

Στο τραπέζι παραμένει και το ενδεχόμενο πραγματοποίησης διευρυμένης συνάντησης μέχρι το τέλος του έτους, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταγραφεί πρόοδος στις εν εξελίξει διεργασίες.

Παρά το θετικό κλίμα, ο Πρόεδρος απέφυγε να αναφερθεί σε λεπτομέρειες επί της ουσίας των συζητήσεων, επισημαίνοντας τον κρίσιμο χαρακτήρα της παρούσας συγκυρίας.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες επαφές της απεσταλμένης του ΟΗΕ και κυρίως στο κατά πόσο η κινητικότητα που καταγράφεται στο Κυπριακό θα μπορέσει να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και να ανοίξει τον δρόμο για επιστροφή των δύο πλευρών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.