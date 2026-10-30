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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος μετά τη συζήτηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό»

 30.10.2026 - 16:42
ΠτΔ: «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος μετά τη συζήτηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό»

Μετά τα όσα συζήτησε με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν κατά τη σημερινή τους συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία, ελπίζοντας αυτή η αισιοδοξία να μετουσιωθεί σε θετικά αποτελέσματα.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στη Στέγη Ηλικιωμένων «Αρχάγγελος Μιχαήλ», στο Καϊμακλί, σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η κα Ολκγίν είπε μετά τη συνάντηση της σήμερα με τον Πρόεδρο πως αν υπάρξει πρόοδος τότε μπορεί να γίνει διευρυμένη συνάντηση μέχρι το τέλος του έτους και ερωτηθείς αν πιστεύει πως μπορεί να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «ναι φυσικά πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Ήταν μια πάρα πολύ καλή συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν τα 19 σημεία που έχουμε υποβάλει, κάποιες άλλες ιδέες για το πώς μπορεί να υπάρξουν θετικά νέα, θετικές εξελίξεις που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017.

Από τη συζήτηση που έγινε είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, θα είναι καλό να υπάρξουν πέραν της μίας προγραμματισμένης συνάντησης που, ήδη, έχει καθοριστεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, και περισσότερες. Ήταν ένα μήνυμα που μετέφερα και στην κα Ολγκίν και να αναμένουμε και τη συνάντηση που θα έχει τη Δευτέρα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και να δούμε πώς προχωρούμε.

Θεωρώ, επαναλαμβάνω, στη βάση της συζήτησης που είχαμε, δικαιολογημένα, μπορώ να πω, ότι είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος».

Σε ερώτηση αν κατά τη συνάντηση του με την κα Ολγκίν αναφέρθηκε κάτι για το θέμα των συγκλίσεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «δεν θέλω να αναφέρω οτιδήποτε επί της ουσίας. Είμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία, κρίσιμες διεργασίες. Να κρατήσουμε το γεγονός ότι δικαιολογημένα στη βάση των όσων συζητήθηκαν, είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι και ελπίζουμε αυτή η αισιοδοξία, η συγκρατημένη αισιοδοξία να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα».

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