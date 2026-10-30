Γενικός Ελεγκτής: Θα αξιοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη για επιτάχυνση ελέγχων - 45-50 εκθέσεις ως το τέλος του 2026

Ανέφερε επίσης ότι ως τώρα υποβλήθηκαν 31 εκθέσεις και 5 υπομνήματα και υπολογίζεται ότι ως το τέλος του 2026 θα εκδοθούν συνολικά 45-50 εκθέσεις. Ο Γενικός Ελεγκτής βρέθηκε την Παρασκευή ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής για παρουσίαση του προϋπολογισμού της ΕΥ. Ο προϋπολογισμός για το 2027 είναι ο πρώτος που κατατίθεται απευθείας στη Βουλή και δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο δαπανών που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών δηλαδή €12,06 εκ, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, σε σύγκριση με περίπου €11,26 εκ. για το 2026 με αύξηση περίπου €0,81 εκ. ή 7,2%. Το 82% αφορά δαπάνες προσωπικού, το 7,5% συμβουλευτικές υπηρεσίες και το 5% αγορά λογισμικού.

Σύμφωνα με το σημείωμα που κατατέθηκε στη Βουλή και τα όσα δήλωσε ο Γενικός Ελεγκτής ενώπιον της Επιτροπής, σε ένα σύγχρονο και ολοένα μεταβαλλόμενο σημερινό περιβάλλον οι απαιτήσεις από την ΕΥ αυξάνονται και για να ανταποκριθεί χρειάζεται διαρκή βελτίωση του τρόπου εργασίας, αξιοποίηση της εμπειρίας και υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών για πιο αποτελεσματικό έργο.

Ο Γενικός Ελεγκτής ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός εστιάζει σε τέσσερις πυλώνες, στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της Υπηρεσίας, στην ενίσχυση της συνεργασίας και στην καλύτερη αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας του προσωπικού και στην ποιοτικότερη και ταχύτερη ολοκλήρωση των ελέγχων με έμφαση στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως ένα σημαντικό εργαλείο στην διεκπεραίωση των ελέγχων και στην ετοιμασία εκθέσεων.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε στους Βουλευτές ότι προγραμματίζεται η υλοποίηση ενός μεγάλου, συγχρηματοδοτούμενου έργου για χρήση της ΤΝ (ΑudifAI) με σκοπό να γίνεται μια πρώτη αντικειμενική αξιολόγηση από ΤΝ και να εντοπίζονται τα λεγόμενα red flags, εξηγώντας ότι με αυτά τα εργαλεία θα επιτευχθεί μεγαλύτερη επιτάχυνση. Ανέφερε ότι σε εξέλιξη βρίσκονται 23 εκθέσεις και ως το τέλος του έτους ο στόχος είναι για 45-50 συνολικά και ενδεχομένως να δημοσιοποιούνται και δύο ανά βδομάδα.

Όπως αναφέρεται στο σημείωμα που κατατέθηκε στη Βουλή, η τεχνολογική αναβάθμιση από μόνη της δεν αρκεί και στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται πιστώσεις για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού, σε Κύπρο και εξωτερικό, με στόχο οι έλεγχοι να εντοπίζουν εγκαίρως σημαντικούς κινδύνους, να συμβάλλουν στη διόρθωση αδυναμιών, να ενισχύουν τη λογοδοσία και να οδηγούν σε καλύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Toποθετήσεις Βουλευτών – απαντήσεις ΕΥ

Οι Βουλευτές διατύπωσαν ερωτήσεις και εξέφρασαν ανησυχίες με τη Σάβια Ορφανίδου του ΔΗΣΥ να θέτει θέμα για τις θέσεις μηχανικού που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό με βάση τις οποίες σε ορίζοντα πέντε ετών οι υπάλληλοι θα μεταπηδούν από την Α9 στην Α11. Ανέφερε ότι στην υπόλοιπη δημόσια υπηρεσία η προσέγγιση είναι διαφορετική, λέγοντας ότι με τη διαφοροποίηση «ενδεχομένως να ανοίγουμε τον Ασκό του Αιώλου και να δημιουργούνται προηγούμενα για όλες τις θέσεις στο δημόσιο τομέα».

Από το ΑΚΕΛ ο Βουλευτής Γιώργος Κουκουμάς ανέφερε ότι θα ήταν προτιμότερο αντί για αγορά υπηρεσιών να ανοίγονται πρόσθετες μόνιμες οργανικές θέσεις. Ζήτησε να μάθει αν αυξήθηκαν και πόσο οι επιτόπιοι έλεγχοι για διαπίστωση αδυναμιών σε υπηρεσίες που εργάζονται και σε 24ωρη βάση.

Η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου του ΔΗΚΟ, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών ζήτησε να μάθει κατά πόσο δεν θεωρείται δυσανάλογα μικρό το 5% για αναβάθμιση νέων λογισμικών σε σχέση με τις ανάγκες και διαδικασίες ελέγχου και καταπόσο υπάρχουν τομείς στους οποίους μπορεί να γίνει εξοικονόμηση.

Ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους του ΕΛΑΜ ρώτησε για τους ελέγχους στους ΕΟΑ και στις νέες δομές που προέκυψαν με την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και καταπόσο αυτό συνεπάγεται ανακατανομή υπηρεσιών από πλευράς ΕΥ για να μπορεί να ανταπεξέλθει.

Από το Άλμα ο Βουλευτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέφερε ότι προνοούνται επτά θέσεις μόνιμου προσωπικού και χαρακτήρισε μεγάλη την αύξηση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Διερωτήθηκε επίσης γιατί υπάρχει ανάγκη για θέση Διευθυντή ενώ υπάρχει ο Βοηθός Γενικού Ελεγκτή «που αμείβεται με 100.000 ευρώ το χρόνο και είναι χωρίς καθήκοντα». Υπενθύμισε ακόμη ότι στην ΕΥ έχει αποσπαστεί και η Μαρία Παπά , τέως διοικήτρια πολιτικής άμυνας με κλίμακα Α16 και διερωτήθηκε γιατί δεν ανατίθενται και σε αυτήν καθήκοντα.

Σε σχέση με τις θέσεις στην Α9-11 λέχθηκε από την Διεύθυνση προσωπικού του ΥΠΟΙΚ ότι το Υπουργείο έχει συμπεριλάβει σημείωση η οποία και στάληκε στη Βουλή. Επί τούτου ο Ελεγκτής απάντησε ότι υπήρξε προβληματισμός για τις θέσεις και τι ισχύει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά συνυπολογίστηκε ότι οι ελεγκτές έχουν πτυχίο chartered accountant, στα πόσα χρόνια το παίρνουν μαζί με το πτυχίο τους «και θεωρήσαμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει αδικία, εξισώσαμε δηλαδή τη χρονική συνιστώσα (component)».

Είπε επίσης ότι το ίδιο ισχύει και στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας λέγοντας ότι «ας μην είμαστε υπερβολικοί, είναι ελεγκτές και αυτό είναι το σκεπτικό». Απαντώντας για τυχόν εξοικονομήσεις απάντησε ότι το 80% του προϋπολογισμού αφορά δαπάνες προσωπικού άρα εκεί δεν θα υπάρξει εξοικονόμηση. Ωστόσο ο ΓΕ είπε ότι του χρόνου θα υπάρξει εξοικονόμηση καθώς ολοκληρώνεται η ενεργειακή αναβάθμιση της ΕΥ.

Για την αγορά υπηρεσιών είπε ότι και η ΕΥ επιθυμεί την τεχνογνωσία εντός της Υπηρεσίας ωστόσο υπάρχουν εξειδικευμένοι τομείς πχ τα συστήματα του ΓεΣΥ ή ο ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ που απαιτείται μια εξειδίκευση και τεχνογνωσία από έξω.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου απάντησε και για τους επιτόπιους ελέγχους λέγοντας ότι όσοι περισσότεροι γίνονται τόσο το καλύτερο και ότι η απόδοση είναι καλύτερη και για το προσωπικό γιατί έχουν ιδία άποψη και ο έλεγχος «κυλά καλύτερα και το βιώνουμε».

Σε ό, τι αφορά τους ελέγχους σε Δήμους και ΕΟΑ απάντησε ότι υπάρχει ανησυχία για τις νέες μορφές μετά τη μεταρρύθμιση και ότι αναλώθηκε αρκετός χρόνος για τον Δήμο Πάφου και τα θέματα που προέκυψαν με τον τελούνται εν αργεία Δήμαρχο, αλλά πρόσθεσε ότι γενικότερα οι ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές αλλά υπάρχουν και ζητήματα που τους απασχολούν και θα τα δουν.

Απαντώντας στην παρατήρηση για αξιοποίηση της Μαρίας Παπά είπε ότι το θέμα συζητήθηκε με την ίδια και γι΄αυτό και το αναφέρει δημοσίως και ότι «αν δεν μπορεί να αξιοποιηθεί, θα το δούμε για να πάει πίσω».

Για τον Βοηθό Γενικού Ελεγκτή ο κ. Παπακωνσταντίνου εξήγησε ότι συμμετέχει στη διευθυντική ομάδα ότι γίνεται προσπάθεια για αξιοποίηση. «Δεν θα πω κάτι παραπάνω, σίγουρα πρέπει να εργάζεται, αλλά ας το αφήσουμε ως εδώ», είπε. Σε επίμονη παρατήρηση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ότι δεν εργάζεται και ότι δεν γίνεται να ζητείται θέση διευθυντή και ο Βοηθός «να κάθεται και να συμμετέχει απλά στις εκθέσεις και να μην έχει καθήκοντα και να πρέπει να προσληφθεί άλλος διευθυντής γιατί δεν κουμαντάρεται», ο Γενικός Ελεγκτής είπε ότι «δεν υιοθετεί τα όσα λέγονται αλλά ο Βοηθός δεν μπορεί να ασκεί καθήκοντα διευθυντή αλλά Βοηθού γενικού ελεγκτή, η θέση που ζητάμε είναι για δουλειά διευθυντή και είναι άλλος ο ρόλος του Βοηθού».