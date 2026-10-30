Νέο σχέδιο χορηγιών στην Κύπρο - Πόσα χρήματα μπορείς να εξασφαλίσεις και πώς

Σκοπός του Σχεδίου είναι η στήριξη της μετάφρασης, της έκδοσης και της διάδοσης έργων της κυπριακής λογοτεχνίας σε ξένες γλώσσες, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του πολιτισμού της Κύπρου στο εξωτερικό, στην ενίσχυση της πολιτιστικής εξωστρέφειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην προβολή της σύγχρονης και διαχρονικής λογοτεχνικής δημιουργίας της χώρας.

Το Σχέδιο εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική του Υφυπουργείου Πολιτισμού για τη στήριξη του βιβλίου και της λογοτεχνίας, καθώς και για την ενδυνάμωση της παρουσίας της κυπριακής πολιτιστικής δημιουργίας εκτός συνόρων.

Η Κύπρος διαθέτει πλούσια και πολυδιάστατη λογοτεχνική παράδοση, η οποία εκφράζεται μέσα από διαφορετικές γλώσσες, φωνές και πολιτισμικές εμπειρίες. Η μετάφραση αποτελεί ένα ουσιαστικό μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στους πολιτισμούς, δίνοντας τη δυνατότητα σε έργα Κυπρίων λογοτεχνών να ξεπεράσουν τα γλωσσικά σύνορα, να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες εκδοτικές αγορές και να συναντήσουν αναγνώστες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μέσα από το Σχέδιο, το Υφυπουργείο Πολιτισμού επιδιώκει να δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες για τη διεθνή κυκλοφορία της κυπριακής λογοτεχνίας, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία με εκδοτικούς οίκους και επαγγελματίες του βιβλίου στο εξωτερικό.

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2026, και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας grants4arts.cy.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σχέδιο, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.gov.cy/culture-dcc/documents/schedio-epichorigisis-metafraseon-ergon-kyprion-logotechnon-apo-tin-elliniki-se-xenes-glosses/